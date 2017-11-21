Ярославль, 21 ноября, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объявила аукцион на выполнение работ по установке 110 скамеек в центре города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Первомайский бульвар

Согласно документации, опубликованной на сайте Госзакупок, малые архитектурные формы, в том числе урны чугунные, ограничители парковки в виде бетонных полусфер, появятся на Которосльной набережной, Первомайском бульваре, бульваре по ул. Андропова, в сквере у часовни Александра Невского.

В частности, урн чугунных «Парковая» с деревянными вставками закупят 60 штук, столько же — скамеек парковых чугунных с гербом Ярославля, 50 скамеек стальных «Ярославль» и 1560 бетонных ограничителей.

Срок окончания работ — 28 декабря, стоимость аукциона — 5,3 млн рублей. ИА REGNUM пока не смогло получить комментарии мэрии Ярославля — где именно будет установлено такое количество скамеек, с учетом того, что на Первомайском бульваре они уже есть. Остается предполагать, что большая их часть появится на Которосльной набережной.