Лондон, 21 ноября, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Хакеры могут взломать ПО автомобилей, взять их под контроль и убить «миллионы» в результате кибератаки, с таким заявлением выступил ученый из Нью-Йоркского университета Джастин Каппос, его слова 20 ноября передал портал Yahoo News UK20.

JerzyGorecki Авто

По мнению Каппоса, хакеры способны взять под контроль любой автомобиль, произведенный после 2005 года.

«Если бы началась война или произошла эскалация (конфликта — ИА REGNUM ) со страной, обладающей большими кибервозможностями, я бы очень боялся взлома транспортных средств», — заявил ученый.

По мнению Каппоса, сегодняшние устройства автомобиля «не понимают», откуда к ним поступают сигналы, и не способны определить их подлинность.

Он отметил, что уже сегодня хакеры могут послать сигналы на тормозную систему, отключить рулевое управление с усилителем, блокировать людей в машине и делать многое другое.

Опасения Джастина Каппоса разделяют и другие ученые, в их числе — профессор кибертехники Уорикского университета Карстен Клен и эксперт по защите программного обеспечения SQS Group Стивен Морроу.

Напомним, на автосалоне во Франкфурте, который прошел в сентябре 2017 года, «Лаборатория Касперского» и компания AVL показали прототип модуля безопасности Secure Communication Unit (SCU) для автомобилей.

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По мнению представителей компаний, модуль должен решить проблему безопасности ПО транспортных средств. Согласно заявлениям разработчиков, благодаря этому модулю киберзащиту автомобиля можно создавать уже на стадии проекта.

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