Волгоград, 21 ноября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Появление таких докладов, как тот, с которым в немецком бундестаге выступил ученик гимназии из Ямало-Ненецкого автономного округа, говорит о том, что «мы недостаточном доносим правду об истории войны». Такое мнение высказал бывший директор музея-заповедника «Сталинградская битва», почетный гражданин города-героя Волгограда Борис Усик, комментируя скандал, разразившийся после выступления школьника в Германии.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стены-руины на Мамаевом кургане в Волгограде

«Мы хотим сегодня понять, почему мы, при огромном патриотизме в нашей стране, большом количестве музеев, массе мероприятий, дожили до того, что кто-то может восхвалять немецких солдат. То, что фашисты натворили на нашей земле, не подлежит никакому покаянию наших людей ни в одном поколении, эти преступления не имеют срока давности», — цитирует ИА «Высота 102» слова Бориса Усика.

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При этом почётный житель города-героя Волгограда уверен, что история с гимназистом из Нового Уренгоя не должна превращаться в «публичную порку» мальчика и его учителей. Пользы от этого не будет, отметил общественник.

«Я ведь видел немцев, которые воевали на нашей Сталинградской земле, — вспоминает Усик. — Они приезжали сюда, в наш город-герой, в начале 90-х годов, в двухтысячные годы. Подойдя к Волге, пожилые люди становились на колени — так они раскаивались за свои действия в годы войны».

Напомнил Усик и про визит в Волгоград в 2015 году министра иностранных дел ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, который осудил преступления фашистов и публично просил прощения.

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«Я преклоняюсь, будучи немцем, перед этими жертвами. Я преклоняюсь в трауре. Я прошу прощения за те неизмеримые страдания, которые немцы принесли сюда», — отметил тогда глава МИД Германии.

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Но сегодня, по мнению Бориса Усика, поменялась сама система воспитания молодых людей, причем во всех странах. Итог достаточно печальный — попытки пересмотреть историю, по-иному интерпретировать её не прекращаются.

«Проблема воспитания молодых людей примерно одинакова во всех странах. Только идет это с разным уклоном. Мы хотим, чтобы наше подрастающее поколение с уважением относилось к своему народу, чтило ветеранов Великой Отечественной войны и помнило, как завоевывалась Победа. А немецкая сторона хочет уважения молодежи к своим солдатам, которые пришли к нам с мечом. Запретить этого мы не можем. Но вот преодолеть процесс брожения в молодых умах надо», — приводит слова Бориса Усика «Волгоградская правда.ру».

В том, что взгляды школьника на мировую историю и историю Великой Отечественной войны в частности наверняка формировались не без участия взрослых, уверен участник Сталинградской битвы Евгений Рогов.

«Нужно тщательно разобраться в этой истории, понять, какие силы стоят за такими взглядами подростка», — считает Рогов.

Массу нелестных комментариев возмущенные граждане выплеснули и в социальные сети.

«Сейчас многие бросились защищать эту *** из Нового Уренгоя, который выступил с речью в Бундестаге, рисуя фашистов, которые лишили жизни более 27 млн. советских граждан, стерли с лица земли тысячи городов и деревень этакими несмышленышами. Дескать мальчика не так поняли! Я посмотрела это позорное видео — это плевок в лицо всем, отдавшим за наc свою жизнь, всем ветеранам, всем нам, кто каждый год 9 мая вступает в «Бессмертный полк» (авторские орография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ), — считает Александра Ф.

Пользователи уверены, что грань переступить очень легко — «одно неосторожное слово»: «О чем думали, когда писали это? С какой целью расставлялись акценты?»

При этом большинство все же уверено, что фашизм всё равно не пройдёт: «На всех ресурсах картина одна. Фашизм не пройдет. И даже если какая-то *** покаялась за нас, пусть даже в Бундестаге ‑ и её поддержал в этом отдельно взятый мэр — это ровным счётом ничего не значит. Это НАШИ, а не их предки на Рейхстаге однажды уже расписались… Победа будет за нами (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября — в день, когда в Волгоградской области торжественно отметили начало контрнаступления советских войск под Сталинградом, школьник из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с трибуны бундестага, представляя проект, посвящённый памяти жертв войны и тирании, в своём докладе заявил, что солдаты вермахта — это «невинно погибшие люди», среди которых «многие хотели жить мирно и не желали воевать». Также молодой человек рассказал о «тяжкой доле немецких военнопленных в советском плену».

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Добавим, что гимназию выступившего в бундестаге школьника проверит Генеральная прокуратура РФ. Запрос в ведомство направила Госдума Российской Федерации.