Вашингтон, 21 ноября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Вооруженный конфликт с участием СССР путем инсценировки атаки советских самолетов на американскую или союзническую военную базу планировали США во время холодной войны, сообщает Daily Caller со ссылкой на рассекреченный файл Национального архива Соединенных Штатов.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или как я научился не волноваться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1963. США, Великобритания Ядерная война

Предполагалось, что Пентагон скопирует или купит военный самолет СССР, а затем осуществит преступную провокацию. Наиболее предпочтительными американские военные считали истребители МиГ-17, МиГ-19 или ближнемагистральный самолёт Ил-14.

«Подобные самолеты можно использовать для введения пилотов противника в заблуждение, для внезапных атак на объекты противника, а также для провокаций, в ходе которых летательные аппараты советского производства нанесут удары по американским или союзническим базам», — сообщается в рассекреченном файле.

Таким образом, США предлагали спровоцировать повод для собственного вмешательства в конфликт с СССР в 1962 году.

Обсуждение готовящейся провокации проходило на самом высоком уровне с участием главы Госдепа Дина Раска, руководителя ЦРУ Джона Маккоуна, помощника президента Макджорджа Банди и председателя Комитета начальников штабов ВС США Лаймана Лемнитцера. Автором «идеи» выступил генеральный прокурор США Роберт Кеннеди.