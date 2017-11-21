Москва, 21 ноября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. На торгах 20 ноября рубль показал разнонаправленную динамику, уступив доллару и символически укрепившись в паре с евро, но только лишь благодаря повсеместному снижению единой валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«По итогам сессии пара доллар/рубль, которая поднималась в зону 59,50 руб., подросла в пределах 0,5%. Российская валюта вернулась к снижению после восстановления во второй половине прошлой недели», — отметил эксперт.

Ситуация на рынке нефти также говорит в пользу дальнейшего ослабления рубля. Brent подешевела в понедельник, причем на фоне подозрений участников рынка о том, что продление соглашения ОПЕК+ в конце ноября — дело отнюдь не решенное, и прежде всего из-за невнятной позиции России, а точнее, российских нефтяников.

«Так что на рынке энергоносителей в связи с этими сомнениями может назреть более глубокая коррекция, которая еще сильнее подорвет силы уязвимого рубля», — полагает Ковалев.

Между тем, по его мнению, дополнительное давление может прийти со стороны потенциального укрепления доллара. Сегодня, 21 ноября, состоится выступление главы ФРС Йеллен, которая накануне подтвердила, что после истечения срока своих полномочий покинет пост. И теперь, ощущая меньшую ответственность, г-жа Йеллен «под занавес» может перейти к более агрессивной риторике.

«Это потенциальный «козырь в рукаве» доллара, как и заявленный на 22 ноября протокол заседания Федрезерва, от которого игроки ждут подтверждения намерения повысить ставку в декабре. Так, в ближайшие дни не исключены попытки возвращения доллара за пределы отметки 60 рублей», — считает эксперт.

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