Минск, 21 ноября, 2017, 16:48 — ИА Регнум. В Белоруссии может появиться система обмена криптовалют на реальные деньги. Как заявил 20 ноября журналистам директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж «Приорбанка» Сергей Лазюк, такая возможность предусматривается в новом декрете «О Парке высоких технологий» (ПВТ), который должен в скором времени подписать президент республики Александр Лукашенко.

freeGraphicToday Биткоин

По словам Лазюка, в стране, как ожидается, легализуют обменные пункты, где будет действовать система обмена криптовалют на белорусские рубли, что сделает Белоруссию одной из передовых стран мира в плане развития криптовалют. Такое решение дало рынку понять, что расширять подобные транзакции в республике необходимо, отметил он.

С такой позицией согласился и генеральный директор группы компаний BelHard Игорь Мамоненко. Он подчеркнул, что сегодня законы республики прямо не запрещают обмен криптовалют на реальные деньги, однако в законодательстве чётко должен быть прописан этот вопрос, чтобы защитить всех участников.

Напомним, что в начале ноября этого года организация Exrate сообщила, что 20 марта 2018 года в Белоруссии заработает первая в ЕАЭС централизованная криптовалютная биржа. Она даст возможность легального ввода и вывода фиатных средств.

Криптовалюта стала широко популярна в последние годы. Сегодня в мире существует около двух тысяч криптовалют, около ста из них наиболее распространены, а наиболее популярная — биткоин. В частности, в США криптовалюта признана на официальном уровне одним из способов платежей в электронной коммерции, в Германии имеет статус частных средств, в Китае криптовалюту не разрешили использовать только в финансовых институтах. Япония первой дала биткоину статус, равнозначный тому, какой имеет национальная валюта. Не отстают и другие страны. Например, Австралия сейчас рассматривает правовой статус такой валюты, а Вьетнам планирует с 2018 года признать биткоин официальной формой платежа.

Что касается России, то 23 ноября на заседании экспертного совета при думском комитете по финансовому рынку планируется рассмотреть несколько концепций законопроекта по регулированию рынка криптовалют, поскольку пока в России правового поля для криптовалют нет. В целом перевести биткоины в деньги, электронные деньги или другую криптовалюту можно через криптовалютные обменники и биржи.

В Белоруссии правовой статус этой валюты пока тоже не определён, хотя криптовалюта официально и не запрещена. В 2014 году заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Сергей Дубков заявлял об отсутствии правовых оснований для использования биткоинов на территории страны. Из-за этого расчеты с его использованием несут для юридических и физических лиц определенные риски. 18 ноября 2017 года председатель правления Нацбанка республики Павел Каллаур заявил, что банк не рассматривает вопроса о разрешении на территории страны расчетов в криптовалютах за товары, произведенные работы и оказанные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко еще в апреле этого года поставил перед белорусскими властями задачу подготовить проект нового декрета о деятельности ПВТ и объявил курс на строительство IT-страны. В том числе речь идет о смягчении требований к бухгалтерской документации резидентов ПВТ, введении отдельных институтов английского права для стимулирования инвестиционной деятельности. В проекте декрета говорится о правовом регулировании использования существующих криптовалют. О строительстве IT-страны Лукашенко особенно активно говорил летом. Подписание нового декрета «О Парке высоких технологий» ожидается уже более полугода, но пока обещанные документы так и не приняты.