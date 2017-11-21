Чебоксары, 21 ноября, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Чувашская митрополия обрела ещё одного епископа. Им стал настоятель Свято-Троицкого храма, расположенного в Моргаушском районе, архимандрит Игнатий (Суранов). Хиротонию архимандрита во епископа Мариинско-Посадского, викария Чебоксарской епархии возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщается на сайте Чувашской митрополии.

Patriarchia.ru Божественная литургия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве

Хиротония прошла в Москве 20 ноября в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя — в день 71-летия патриарха Кирилла. Ему сослужили митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, митрополит Истринский Арсений, митрополит Улан-Уденский и Бурятский Савватий, архиепископ Солнечногорский Сергий, епископ Канашский и Янтиковский Стефан, епископ Алатырский и Порецкий Феодор.

Обращаясь к епископу Игнатию, патриарх Кирилл отметил, что он проходит «служение на земле Чувашии», где «родился и вырос, принял священный сан и нес различные ответственные послушания».

«Призываю тебя быть ревностным и единомысленным соработником Преосвященного Варнавы, митрополита Чебоксарского и Чувашского, который долгие годы заботится об устроении церковной жизни в регионе. Помогай правящему архиерею в трудах по развитию в епархии просветительской и катехизаторской деятельности, в работе с молодежью, в служении милосердия, а также в иных благих начинаниях на пользу церковную», — приводятся слова патриарха Кирилла.

Отметим, что епископ Игнатий (Суранов) с 2008 года являлся настоятелем подворья Свято-Троицкого монастыря и настоятелем Свято-Троицкого храма в селе Большой Сундырь Моргаушского района, благочинным четвёртого округа (приходы Моргаушского района). 6 октября 2017 года решением Священного Синода избран викарием Чебоксарской епархии с титулом «Мариинско-Посадский», 14 октября возведён митрополитом Варнавой в сан архимандрита. 3 ноября наречён во епископа, 20 ноября хиротонисан.

Напомним, Чувашская митрополия включает в себя три епархии: Чебоксарскую, Канашскую и Алатырскую. Правящий архиерей — митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, викарный архиерей — епископ Мариинско-Посадский Игнатий. Ранее преосвященным Канашским и Янтиковским был назначен епископ Алатырский, викарий Чебоксарской епархии Стефан, епископом Алатырским и Порецким стал иеромонах, клирик Чебоксарской епархии Феодор (Белков).