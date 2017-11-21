Сочи, Краснодарский край, 21 ноября, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Предметом переговоров президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом стал вопрос о мирном политическом урегулировании ситуации в Сирии после разгрома террористов, сообщила 21 ноября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Башар Асад

Встреча двух лидеров состоялась в Сочи в рамках рабочего визита Башара Асада в Россию. В ходе мероприятия стороны обменялись видением организации политического процесса в Сирии.

Путин отметил, что дальнейший политический процесс должен осуществляться под эгидой ООН.

«И в ходе самого процесса мы рассчитываем на активное участие ООН, и на завершающей стадии», — сказал Путин.

Асад положительно оценил роль России во время проведения военной операции в Сирии, а также работу дипломатов «на различных международных площадках, включая процесс в Астане».

Он указал, что уже на днях состоится Конгресс национального диалога, который станет продолжением совместной работы двух стран.

«Мы рассчитываем на поддержку России в том, чтобы обеспечить невмешательство внешних игроков в политический процесс, и чтобы с внешней стороны оказывалась лишь поддержка процессу, который будут вести сами сирийцы», — сообщил Асад.

В конце встречи Путин с удовлетворением отметил готовность Асада «работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования».