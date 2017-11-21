Москва, 21 ноября, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Процедуру смены пола в паспорте могут упростить в Российской Федерации уже в 2018 году. Проект необходимой медицинской справки для представления в загсы уже направлен на регистрацию в Минюст. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

lipetskinfo.ru Паспорт Российской Федерации

«Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола» представлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции, — сообщили в Минюсте. — Сейчас проводятся его правовая и антикоррупционная экспертизы».

Ожидается, что справка, которая станет доступна для граждан с 1 января 2018 г, будет действительна в течение 12 месяцев. Для получения такой справки жителям страны, желающим сменить пол в паспорте, потребуется посетить психиатра, психолога и сексолога.

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Согласно проекту приказа, врачебная комиссия будет устанавливать так называемую половую переориентацию. Планируется, что новые правила позволят упростить процесс фиксации смены пола в документах.

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