Багдад, 21 ноября, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) столкнулась с проблемой в лице Ирака — второго по величине экспортера организации, который в результате внутриполитического кризиса резко сократил добычу нефти, сообщает 21 ноября Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

После продолжающегося повышения добычи нефти в октябре произошло резкое падение, причиной чему стал конфликт с Иракским Курдистаном за нефтеносную провинцию Киркук.

Несмотря на то, что боевые действия в скором времени завершились, экспорт нефти из северной части Ирака в первой половине ноября сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом октября.

К предстоящему на следующей неделе саммиту ОПЕК в Вене организация подошла в состоянии неопределенности. Помимо Ирака, в это вносят свой вклад такие государства, как Нигерия и Ливия, также страдающие от внутренних конфликтов.

«Производство нефти остается неустойчивым», — отметил консультант ОПЕК и бывший министр нефти Ирака Иссам Чалаби, добавив, что Багдад планирует достичь добычи в 5 млн баррелей нефти к концу года.

Напомним, 30 ноября 2016 года на саммите ОПЕК в Вене было принято решение о сокращении объемов добычи нефти, что привело к значительному укреплению ее стоимости. Так, за баррель нефти марки Brent предлагается заплатить $60, в то время как в 2016 году цена данного продукта упала ниже $30.