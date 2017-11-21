Сочи, Краснодарский край, 21 ноября, 2017, 08:40 — ИА Регнум. В Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает 21 ноября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru С президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом

Предметом переговоров двух президентов стал вопрос мирного политического урегулирования и нормализация ситуации в Сирии после разгрома террористов.

В ходе встречи лидер Сирийской Арабской Республики подчеркнул, что за время совместной операции по уничтожению боевиков были достигнуты значительные успехи.

«За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее», — сказал Асад.

Отмечается, что в ходе встречи Путин представил Асаду руководящий состав Министерства обороны и Генерального штаба ВС России, который провел в Сочи очередную серию совещаний по вопросам военного строительства и Государственной программы вооружения.