Вашингтон, 21 ноября, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп распустит свой благотворительный фонд, руководство которого признало себя виновным в нарушении федерального законодательства, сообщает 21 ноября Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Организация будет закрыта, как только в ее отношении завершится расследование. Еще в декабре 2016 года Трамп пообещал распустить фонд, чтобы избежать конфликта интересов.

В фонде Трампа содержатся активы на сумму менее $1 млн, как только они будут распределены, фонд прекратит свою деятельность, что, в свою очередь, произойдет тогда, когда генеральный прокурор Нью-Йорка завершит расследование в его отношении.

В налоговой декларации за 2015 год фонд признает, что нарушил закон о «самообслуживании», запрещающий финансирование своих владельцев, их семей или бизнеса.

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Напомним, 8 ноября 2016 года генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман постановил, что благотворительный фонд Трампа не имеет права принимать финансовые средства от жертвователей.

В ответ на это на тот момент избранный президент объявил о сворачивании этой благотворительной деятельности, однако, как отметил Шнейдерман, он не имеет на то права, пока расследование не будет завершено.

Сын президента Эрик Трамп объявил о том, что фонд фактически уже свернул свою деятельность, так как средства, которые могут в него поступить, могут быть интерпретированы как взятка первому лицу в государстве.

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