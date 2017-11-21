Москва, 21 ноября, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 20 ноября небольшим снижением. Без новых драйверов рост котировок застопорился на уровне $62, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

lalabell68 Нефтяная вышка

Участники рынка пытаются использовать для игры на повышение заявления представителей ОПЕК в поддержку продления соглашения об ограничении добычи нефти, однако у них не получается подняться выше $63 за баррель.

Так как 20 ноября цена упала ниже отметки $62,10, то для дальнейшего роста покупателям необходимо закрепиться выше $63,15.

Сегодня, 21 ноября, баррель Brent стоит $62,32 (+0,27%). Если цена 23 ноября останется торговаться на уровне $61,50, то готовимся к прорыву уровня $61 и снижению цены до $59,50.

Напомним, 20 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,79%, до $62,22 за баррель, WTI — на 0,51%, до $56,42 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $59,52 за баррель.

Читайте также: Нефть корректирует позиции