Москва, 21 ноября, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Рубль начал новую неделю с ослабления, отыгрывая усилившееся снижение цен на нефть после роста до $62,89, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В первой половине торгов 20 ноября курс доллара вырос до 59,60 руб., курс евро — до 70,20 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

За счет восстановления цен на нефть Brent до $62,22 (+1,3%) рубль к закрытию торгов отыграл 25 копеек у доллара, закрывшись на уровне $59,35. Против евро он вернул все потери и вышел в плюсе на 0,08%.

Единая валюта оказалась заложником политической неопределенности в Германии. Свободная демократическая партия Германии отказалась от дальнейших переговоров по созданию коалиционного правительства.

Сегодня, 21 ноября, на торгах в Азии цена на Brent вернулась к уровню $62,34. Рост котировок на 0,30% положительно скажется на динамике курса рубля во время открытия Мосбиржи.

При дальнейшем повышении цен на нефть, спокойной ситуации на рынке ОФЗ, а также поддержке от налогового периода, рубль сохранит боковую динамику около уровня 59 руб.

На фоне общего ослабления единой валюты на рынке Форекс пара евро/рубль рискует вернуться к уровню 69,15 руб.

Напомним, 20 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 26 коп. (+0,45%), до 59,34 руб., курс евро понизился на 5 коп. (-0,08%), до 69,59 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,8 млрд (-6,66%), евро/рубль — 282,1 млн евро (-1,38%).

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