Беспомощные протесты Украины и бессмысленные поиски ФИФА: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- «Наглые действия экстремистов»: миномётному обстрелу подверглось посольство РФ в Дамаске;
- Бессмысленный и беспомощный: МИД Украины вновь направил в Москву протест из-за визита Путина в Крым;
- «Цели для нападения»: Турция отозвала военных с учений НАТО;
- По новому пути: Афганистан и ЕС свяжет коридор «Лазурит»;
- Нет, но будем искать: ФИФА не нашла в российском футболе следов допинга;
- Медленно, но последовательно: в России растёт безработица.