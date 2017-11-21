Вашингтон, 21 ноября, 2017, 05:54 — ИА Регнум. Американо-китайский диалог на тему воздействия на Северную Корею остается важной составляющей внешней политики Вашингтона, сообщил журналистам американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон дал Пекину понять, что нужно придерживаться принятых в Совете Безопасности ООН решений по противодействию Пхеньяну. Причем у Китая для этого есть удобный рычаг в виде нефтепровода.

«Мы сказали им: вы контролируете трубопровод, по которому поступает нефть на перерабатывающий завод в КНДР. И вы можете сами его перекрыть, если захотите усилить давление», — сказал Тиллерсон.

По словам американца, гарантий того, что Пекин согласится на этот «план», нет.

Напомним, осенью 2017 года СБ ООН принял резолюцию в отношении Северной Кореи. В результате в страну ограничен ввоз нефтепродуктов — до 500 тыс. баррелей с 1 октября по 31 декабря 2017 года, и до двух миллионов баррелей — в течение всего 2018 года.

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20 ноября американский президент Дональд Трамп объявил Северную Корею страной — спонсором терроризма. В этот же день Тиллерсон заявил, что Вашингтон намерен усиливать давление на Пхеньян, рассчитывая добиться эффекта от новых санкций.

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Отметим, что американское руководство при этом проявляет заинтересованность в том, чтобы давление на Пхеньян особенно увеличилось на региональном уровне. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября южнокорейские власти приветствовали решение Вашингтона о включении Северной Кореи в список «стран — спонсоров терроризма».