Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 11 ноября народным комиссаром иностранных дел Троцким разослано радио «всем, всем…» но поводу обращения союзных военных миссий к Духонину с протестом против нарушения Россией заключенных с союзниками договоров. Обращение к смещенному с должности Духонину Троцкий считает вмешательством во внутренние дела России с целью вызвать гражданскую войну. Троцкий заявляет, что СНК не считает себя связанным царскими договорами. Сообщая о выезде на фронт Крыленко для заключения перемирия, он призывает солдат оказать Крыленко всяческое содействие, не поддаваясь запугиванию союзников.

Английские социалисты с русскими солдатами

Председатель шведского Красного Креста принц Карл обратился к Троцкому с предложением своего содействия реализации решений Копенгагенской конференции об обмене пленными между Россией и Германией и Австрией непосредственно по линии фронта. Такой порядок обмена пленными в свое время был отклонен правительством Керенского.

Опубликована вторая группа тайных договоров, касающихся главным образом директив министра иностранных дел Временного правительства Терещенко русским послам за границей.

В ночь на 11 ноября Крыленко издал по армии и флоту приказ № 1, в котором объявил о своем назначении главковерхом и о выезде на фронт; управление делами военного комиссариата возлагается на Подвойского; генералу Духонину впредь до сдачи дел предлагается продолжать руководство военными операциями; приказ заканчивается выражением уверенности в ближайшем заключении мира.

Прибывшим в Псков Крыленко отдан приказ об отстранении от должности командующего армией генерала Черемисова; одновременно отстранен комиссар Северного фронта Шубин, и на его место назначен Позерн (с.-д.-инт.). В час ночи на 12 ноября Крыленко выехал из Пскова.

Общеармейский комитет при Ставке принял декларацию, в которой сообщает, что его предложение взять на себя инициативу создания власти встретило сопротивление со стороны политических партий, считавших, что для этого необходим созыв совещания из представителей партий и демократических организаций. Это обстоятельство заставляет комитет отказаться от немедленного создания власти. Комитет постановляет продолжать идейную борьбу с большевистской властью.

Офицеры

Состоялось заседание Петроградского ВРК. Постановлено закрыть границы для всех не имеющих дипломатических паспортов. ВРК опубликовал опровержение слухов о якобы отданном им приказе об аресте Чернова. ВРК подтверждает лишь, что, в связи с юнкерским восстанием, был издан приказ об аресте Гоца.

На заседании Крестьянского съезда фракция правых с.-р. предложила в состав президиума съезда избрать членов президиума ЦИК советов крестьянских депутатов, пополнив его представителями фракций. Левые с.-р. и б-ки предложили избрать президиум пропорционально численности фракций съезда. Большинством 155 против 84 это предложение было принято, после чего Кондратьев от имени правых с.-р. огласил декларацию об уходе со съезда фракции правых с.-р. исполнительного комитета. К нему присоединились правые с.-р. от ряда губернских советов. После этого единогласно заседание объявило себя чрезвычайным съездом и избрало президиум из левых эсеров, нескольких большевиков, одного максималиста и одного беспартийного. С приветственной речью от ВЦИК выступил Зиновьев.

По инициативе Преображенского и Семеновского полков состоялось собрание представителей всех частей Петроградского гарнизона для обсуждения вопроса о возможности соглашения социалистических партий. Большинством 61 против 1 при 12 возд. принята резолюция б-ков, в которой говорится, что только ВЦИК 2-го созыва, б-ки и левые с.-р. дали определенный ответ о своем согласии на соглашение с социалистическими партиями на основе программы II съезда Советов; м-ки и правые с.-р. или не дали ответа, или заявили себя противниками декретов II съезда Советов. Ввиду этого собрание призывает солдат оказать полную поддержку СНК и ВЦИК.

На совещании представителей крупнейших заводов Петрограда, созванном комиссией труда, выяснилась угроза заводам вследствие недостатка топлива (угля, нефти, дров). Особое совещание по топливу саботирует работу. Все дело снабжения заводов топливом решено передать совещанию заводских комитетов.

Большинством 22 против 6 к.-д. «Собор земств и городов», по предложению Церетели, принял резолюцию о текущем моменте, призывающую выступить против СНК и передать охрану «общественной и личной безопасности на местах» земским и городским самоуправлениям.

Винавер (к.-д.), выступая против резолюции, заявляет, что к.-д. не войдут в предполагаемый новый властный центр, так как этот центр подорвет авторитет Учредительного собрания и строится на платформе несбыточных обещаний о мире и земле. Далее, по предложению Церетели, на Петроградскую думу, а в случае невозможности — на Московскую думу, возлагаются обязанности организационного бюро по созыву всероссийского собора.

Профессора — члены кадетской партии

Заседание Временного правительства с участием представителей союзов служащих постановило: забастовку (саботаж) служащих продолжать, Союзу союзов определить сроки забастовки и информировать о ней Временное правительство.

Решено министру юстиции Малянтовичу и сенату выяснить вопрос об отпуске средств из казны на антибольшевистскую агитацию (предложение Прокоповича), Нератову — товарищу министра иностранных дел — поручено давать опровержения на печатаемые «тайные договоры» (предложение Прокоповича). Проект Скарятина о следствии по делу большевиков принято не публиковать.

Под председательством Каменского состоялось очередное заседание бюро ЦИК 1-го созыва. Кроме ряда текущих вопросов, было заслушано заявление заведующего финансовым отделом Топера о том, что, по постановлению президиума ЦИК, он из сумм, находящихся в распоряжении ЦИК, выдает заимообразно Комитету спасения деньги из кассы ЦИКа и что общая сумма долга «уже достигает значительных размеров».

Совет Петроградского общества заводчиков и фабрикантов в циркулярном письме к своим членам предлагает не удовлетворять требования рабочих-красногвардейцев об уплате им за пропущенные рабочие дни 24—28 октября, так как

«выступление рабочих-красногвардейцев ни в какой связи с работой промышленных предприятий не находилось, а всякого рода выступления в интересах политических организаций или государства могут подлежать оплате лишь со стороны последних».

Хлебный паек в Петрограде увеличен до ½ фунта в день.

«Правда» публикует неполный список важнейших городов, где власть находится в руках советов: 1) Петроград; 2) Москва; 3) Киев; 4) Н.-Новгород; 5) Харьков; 6) Одесса; 7) Екатеринослав; 8) Самара; 3) Саратов; 10) Казань; 11) Ростов; 12) Владимир; 13) Ревель; 14) Псков; 15) Минск; 16) Красноярск; 17) Подольск; 18) Орехово-Зуево; 19) Серпухов; 20) Царицын; 21) Уфа; 22) Стерлитамак.

Под председательством Ногина состоялось заседание исполкома Московского Совета рабочих депутатов. Меньшевики обвиняют большевиков в превращении президиума Совета р. и с. депутатов в единственный орган власти, а исполнительный комитет Совета, говорят они, никакой работы не несет. Далее — они возражают против слияния Совета рабочих с Советом солдатских депутатов, полагая, что в этом случае Совет р. депутатов потеряет свой классово-пролетарский характер. В принятой по предложению большевиков резолюции постановлено слить Советы, создав единый исполнительный комитет и сохранив в общем Совете две секции: солдатскую и рабочую.

Состоялось первое заседание переизбранного Московского совета солдатских депутатов. Состав его следующий: б-ков — 202, сочувствующих б-кам — 8, левых с.-р. —12, м-ков-интерн. — 6, с.-д.-объед. — 1, анарх. — 1, беспарт. — 66. Постановлено объединить Совет солдатских депутатов с Советом рабочих депутатов.

Совет

Состоялось первое — после переворота — заседание пленума Московского областного исполнительного комитета советов р., с. и кр. депутатов. В начале заседания представитель крестьянской секции и фракции правых с.-р. Виткович огласил заявление о невозможности для них работы с б-ками и об их выходе из исполкома. По поводу этого заявления принимается резолюция, в которой говорится, что «исполнительный комитет считает себя вполне удовлетворенным выходом группы правых с.-р., которой не место в рядах революционной советской организации». За резолюцию голосовали, кроме большевиков, фракция левых с.-р. и м-к-интернац. Меньшевики в целом не участвовали в голосовании.

По приказу МВРК управляющий Московской конторой Госбанка Попов выдал Совету районных дум на нужды городского самоуправления пять миллионов рублей. Дирекция банка заявила протест и сложила с себя ответственность за эту операцию.

Представители Викжеля обратились в МВРК с просьбой о содействии Викжелю в отправке на Северный фронт поездов с продовольствием и в разгрузке поездов с военным грузом. ВРК принял ряд мер в этом направлении.

МВРК назначил Ногина временным комиссаром труда Московской области, до утверждения его кандидатуры Московским советом профсоюзов.

Арестован бывший командующий войсками МВО полковник Рябцев в тот момент, когда, переодетый крестьянином, он пытался скрыться из Москвы. «Русские ведомости» сообщают, что Рябцев арестован в г. Шуе. МВРК начал следствие.

Ревком Читы в воззвании к населению призывает сплотиться вокруг советов р. и с. депутатов. В городе порядок и спокойствие.

Все профсоюзы Верхнеудинска осудили саботаж Всероссийского союза почтовых и телеграфных служащих.

В ряде губерний Украины земельные комитеты приступили к передаче без выкупа помещичьих земель крестьянству согласно «универсалу» Украинской рады. Однако, вследствие протеста Полтавского губернского совета партии хлеборобов — земельных собственников, председатель Генерального секретариата Винниченко заявил, что универсал не решает вопроса о нарушении прав собственности на землю, а только формулирует взгляд Рады на этот вопрос. Генеральный секретариат объявил населению и земельным комитетам, что они не имеют прав отбирать землю.

Генеральный секретарь по военным делам Украинской центральной рады Петлюра в телеграмме ко всем армейским организациям просит их объявить украинцам-солдатам о формировании на Украине правительства Украинской республики и о призыве его (правительства)

Украинская Центральная рада

«не подчиняться непризнанному правительству Ленина, не допускать беспорядков на фронте, не допускать братания и самовольного ведения мирных переговоров».

Одновременно Петлюра сообщает, что Генеральный секретариат ведет переговоры с Общеармейским комитетом и областными правительствами России о конструировании нового центрального правительства.

Общее собрание солдат и офицеров 25-го пехотного запасного полка в Бахмуте в количестве 1 300 чел. постановило не подчиняться приказам Украинской рады, мотивируя тем, что она нарушила права Учредительного собрания.

Каледин объявил донское войсковое правительство краевой властью и призывает к борьбе с большевиками. К Ростову-на-Дону стягиваются казачьи части.

В Тифлисе состоялось совещание представителей всех партий и общественных организаций по вопросу об организации краевой закавказской власти, поддержавшее КОБ. Махарадзе от имени краевого комитета РСДРП (б) огласил декларацию, в которой заявляется о том, что власть в крае должна принадлежать советам и быть тесно связана с Совнаркомом.

«Стоя на почве полного самоопределения наций и на Кавказе, краевой комитет не видит никакого интереса ни для одной народности Кавказа доводить это самоопределение до отделения от России или разъединения друг от друга».

Многотысячный митинг гарнизона, созванный делегатским собранием, принял резолюцию о полной поддержке советского правительства во всех его начинаниях.

Ввиду решения исполнительного комитета Тифлисского совета переизбрать совет и исполнительный комитет, а также вследствие обострившейся политической ситуации в связи с деятельностью делегатского собрания гарнизона и отсутствием достаточного количества реальной силы, краевой комитет РСДРП (б) принял решение отозвать своих представителей из делегатского собрания и вступить и Исполком и другие комиссии Совета.

Закончилась Закавказская конференция мусульманских комитетов, постановившая в срочном порядке созвать Учредительное собрание закавказских тюрков и объединенных горцев Кавказа для осуществления провозглашенного Временным правительством права на самоопределение наций.