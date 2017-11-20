Калуга, 21 ноября, 2017, 01:41 — ИА Регнум. В Калуге стартовал просветительский проект «Моя личная история выборов», положительную оценку которого дал губернатор Анатолий Артамонов. Членам регионального кабмина и главам муниципалитетов также поручили провести масштабную разъяснительную работу о необходимости участия в выборах, сообщает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Цель нового проекта, который представили на заседании регионального правительства, — выявление роли выборов в жизни граждан, пропаганда участия в выборах и повышение электоральной активности. Членам кабинета министров и главам городских и районных администраций поручено вести разъяснительную работу среди жителей всех возрастных групп, направленную на пропаганду участия в выборах.

Для того, чтобы этот посыл гарантированно дошёл до сознания каждого жителя области, губернатор, в том числе, намерен подключить общество «Знание», представители которого будут дополнительно разъяснять калужанам важность свободного волеизъявления.

«Не приходить на выборы — это нечестно. Надо, чтобы люди это понимали, — заявил Анатолий Артамонов.

Мы живём в нашей стране, которая называется Россия. Мы ею довольны. Тем положением дел, бывает, недовольны, как власть наша работает. Бывает, хвалим. Бывает, ругаем. Но надо приходить на выборы и изъявлять свою волю. А иначе это получается, знаете, как из подворотни что-то такое изрекли и спрятались. Так нельзя делать. Надо прийти на выборы и честно проголосовать — за или против… Это не то что, допустим, хочу или не хочу. Обязан! Каждый гражданин обязан прийти на выборы! Для этого надо одно место, пятую точку, оторвать от табуретки и потратить полчаса или час, сколько для этого потребуется», — пояснил калужский губернатор.

Напомним, 18 марта 2018 года пройдут выборы ближайшими президента Российской Федерации.