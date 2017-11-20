Москва, 21 ноября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону поговорил с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на тему предстоящей встречи в Сочи с лидерами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает 20 ноября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Пресс-служба сообщает, что Владимир Путин и Аль Тани обсудили развитие ситуации в Сирии, на Ближнем Востоке, и в регионе Персидского залива.

«Дана положительная оценка российско-катарскому сотрудничеству, подчеркнута взаимная заинтересованность в его дальнейшем углублении в самых различных областях», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Стоит отметить, что в график Владимира Путина на саммите России, Турции и Ирана 22 ноября пока не внесена персональная встреча с лидером Ирана, но это не означает, что такая встреча с Роухани не состоится.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России планирует работать в Сочи почти всю текущую неделю.