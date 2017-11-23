Санкт-Петербург, 23 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 10 ноября народным комиссаром иностранных дел Троцким была послана нота послам нейтральных держав (Норвегии, Нидерландов, Испании, Швейцарии, Дании, Швеции), оповещающая их о мерах, принятых СНК к заключению мира. Троцкий просит официально передать предложение о мирных переговорах правительствам неприятельских стран и нейтральных держав.

Неизвестный художник. Открытка серии «Типы горожан 1917 года». Мы честно прошли

В четыре часа дня начальники британской, румынской, итальянской, японской, французской, сербской миссий при Ставке заявили Духонину протест против нарушения Россией условий о незаключении сепаратного мира (от 23 октября 1914 г.). Начальники предупреждают, что нарушение договора повлечет для России «самые тяжелые последствия». Этот протест был Духониным разослан командующим армиями для ознакомления.

На Западном фронте участились попытки немцев завязать братание с российскими солдатами.

СНК обращается «ко всем армейским организациям, военно-революционным комитетам, ко всем солдатам на фронте» по вопросам мира и продовольствия. Сообщается о наличии запасов продовольствия у кулаков и буржуазии и о саботаже высших чиновников. Комиссары Совета совместно с матросами и красногвардейцами реквизируют во всех частях страны продовольственные запасы и направляют их на фронт. Далее сообщается о том, что борьба за мир натолкнулась на сопротивление буржуазии и контрреволюционных генералов в союзе с Черновым, Церетели и др.:

«Армейские комитеты, которые попытаются поддерживать этих врагов народа в их борьбе против советской власти, должны быть немедленно распущены, а в случае сопротивления — арестованы».

Настоящее сообщение должно быть «разъяснено всем солдатам». За сокрытие его от солдат виновные наказываются как «за непередачу военного приказа».

В «Известиях ВЦИК» опубликована первая группа секретных документов министерства иностранных дел. Документы касаются договоров и соглашений о Константинополе и проливах и об условиях заключения мира; ряд документов дает характеристику революционных событий в России и политики русской буржуазии.

Под председательством Свердлова состоялось заседание ВЦИК. Устинов сообщает о частном совещании делегатов крестьянского съезда 9 ноября. ВЦИК посылает на съезд в качестве своих представителей Устинова, Зиновьева и Литвина. Далее выступил Ленин с сообщением о переговорах с генералом Духониным и о мероприятиях правительства по заключению мира:

«Наша партия не заявляла никогда, что она может дать немедленный мир. Она говорила, что даст немедленное предложение мира и опубликует тайные договоры. И это сделано: борьба за мир начинается. Эта борьба будет трудной и упорной».

Яков Свердлов

Ленин возражает Чудновскому, говорившему о неприемлемости для нас «похабного» мира, и делает ряд замечаний о порядке непосредственного участия самих полков на фронте в мирных переговорах. Левин (л. с.-р.) приветствует энергичные шаги, предпринятые правительством для заключения мира.

С докладом от международного отдела ВЦИК выступил Зиновьев. По его предложению ВЦИК аннулировал мандаты заграничной делегации ЦИК 1-го созыва (Аксельрод и др.) и назначил представителем ВЦИК за границей Орловского; постановлено также приступить к выпуску газеты на немецком языке для пропаганды среди немецких солдат.

Утвержден декрет об отмене всех и всяких сословных делений граждан и связанных с этим привилегий, ограничений, титулов, званий и т. д. Все имущество сословных учреждений передается городским и земским учреждениям.

Дважды состоялись заседания ВРК. ВРК передал обществу социалистической печати все типографии, имеющие ротационные машины, для обслуживания выходящих социалистических газет.

ВРК предоставил генералу Краснову право свободного отъезда к его воинской части на Дон.

С начала октябрьских дней ВРК назначено 184 комиссара в гражданские учреждения, 85 — в военные части, 72 — в провинцию.

На заседании Петроградского совета с докладом о внутренней политике СНК (Учредительное собрание, отношение к правым партиям, свобода печати и т. д.) выступил Зиновьев, и о мероприятиях СНК в области мирных переговоров — Сокольников.

В Петроград съехались делегаты крестьянского съезда, созванного по инициативе и по решению ВЦИК от 27 октября. Среди прибывших — значительное число делегатов от уездных и волостных советов крестьянских депутатов, преимущественно большевиков и левых с.-р. Поставленный перед совершившимся фактом, исполком Всероссийского совета крестьянских депутатов (правоэсеровский) устраивает заседание совместно с делегатами от губернских и приравненных к ним армейских комитетов. Это заседание большинством 67 против 29 подтверждает решение исполнительного комитета о созыве Всероссийского съезда советов крестьянских депутатов на 30 октября; настоящему же съезду решено предоставить лишь узкие права совещания, лишив права решающего голоса уездных и волостных делегатов.

Вечером состоялось заседание съезда. Левые с.-р. предлагают предоставить право решающего голоса всем прибывшим на съезд делегатам, съезд объявить чрезвычайным и полномочным разрешить вопрос о власти. Правые с.-р. предлагают решение, принятое на заседании исполнительного комитета. Большинством голосов принимается предложение левых с.-р.

Плакат эсеров

На заседании «Собора земств и городов» с большим докладом о текущем моменте выступил Церетели. Он начал с заявления о том, что «ценой потери своей популярности мы пытались предотвратить массы от этой кровавой выучки» (Октябрьских событий). Стоящая сейчас задача борьбы с захватчиками власти, по мнению Церетели, «самая легкая из всех, стоящих перед нами», ибо сама политика б-ков приведет их к падению.

«Надо признать, что демократия в настоящий момент переживает пассивное состояние, в то время как кучка авантюристов опирается на активную часть демократии…»

Платформа для объединения — Учредительное собрание и тесный союз с Антантой. Являясь противником соглашения с большевиками, Церетели все же считает допустимым это соглашение тогда, «когда начнется развал в их собственных рядах».

«Объективное положение вещей таково, что шансы крайних лагерей Гражданской войны — велики; наши же шансы — стремящихся не дать стране перекатиться в лагерь контрреволюции — очень малы».

Выступавший в прениях представитель к.-д. Набоков заявил, что термин «большевики захватили власть» неверен, так как «власти совсем нет». Набоков видит «наше несчастье» в том, что в России нет не только фактической власти, «но нет и психологии власти». Он выдвигает задачу создания власти без всяких «политических обещаний», а для занятий «чисто деловыми вопросами».

Руднев (с.-р.) указывает, что Церетели не дал конкретных указаний выхода из создавшегося кризиса. Руднев считает, что соглашение с большевиками возможно лишь при их отказе «от захвата власти, от стремления к социализму на всех парах и от заключения сепаратного мира». Рост контрреволюционного движения оратор считает преувеличенным и не имеющим ни сил, ни средств.

Временное правительство отклонило предложение о своем переезде в Москву и отменило прежнее решение о досылке своих представителей в Ставку.

В «Русских ведомостях» опубликовано пространное воззвание кадетов, приглашающее «не мириться с положением, которое грозит гибелью России». Указывая, что декреты большевиков о мире и земле и др. не могут привести к благоприятным результатам, воззвание призывает противодействовать проведению их в жизнь.

Состоялось расширенное заседание пленума Московского областного бюро РСДРП (б) с представителями местных организаций (Орел, Калуга, Воронеж, Смоленск, Вязьма, Александров, Покров и др.). Информационное сообщение о деятельности МВРК (советского) и партийного боевого центра делает Яковлева. Она подчеркивает преобладание нерешительной политики в обоих органах, объясняющееся личным их составом, и предлагает в переизбираемый советский ВРК включить более решительных товарищей.

Улицы Москвы

Относительно помощи Москве из провинции в Октябрьские дни докладчица приводит следующие данные: «из Кимр — два броневика, из Владимирской губернии—две тысячи войск, с мызы Раева — войска, снаряды, оружие».

По текущему моменту выступил Максимовский. По его мнению, Россия переживает период революций, переходных к социализму. Главная задача — связать диктатуру партии с массами. Минимум — советское правительство с преобладанием большевиков. Нужно готовиться к террору. Власть должна иметь характер определенной диктатуры. Овладеть финансовой системой, банками. В ведомства привлечь левых с.-р. и с.-д.-интернационалистов. Учредительное собрание, в случае контрреволюционности его, должно быть разогнано.

«Если теперь немцы будут продолжать войну, то это будет не война немцев с русскими, а карательная экспедиция, отправленная немцами в Россию против русской рабочей революции, русской коммуны. Сомнительно, чтоб какая-нибудь армия пошла против нас, — дело кончится братанием».

По докладу принимается резолюция, в которой пленум, «исходя из того, что Октябрьская революция является первой в ряду революций, переходных к социализму», выдвигает следующие задачи партии:

«1) продолжение военных действий до полной победы над вооруженными силами буржуазии; 2) полный переход власти в руки советов на местах и создание ВРК исключительно из представителей советов; 3) всеобщее вооружение рабочих; 4) привлечение в состав правительства левых с.-р., имея, однако, обеспеченное большинство большевиков; 5) Учредительное собрание должно опираться на советы; 6) издание ряда декретов против экономического и политического господства буржуазии» и т. д.

По вопросу об отношении к вышедшим из ЦК и СНК вносятся два предложения: Кизельштейна — предложить вышедшим товарищам немедленно и без всяких условий вернуться обратно, в противном случае исключить их из организаций и потом из партии; Манцева — предложить организациям исключить тех, кто ушел, а другим, уже вернувшимся, выразить порицание за их дезорганизаторский поступок. Результаты голосования: за первое предложение — 3, против — 6. Второе предложение разбивается на две части: а) исключить оставивших места комиссаров: за — 6, против — 2, возд. — 1; б) выразить порицание вернувшимся: за —7, воздерж.—2.

Голосовавшие за первое (Кизельштейна) предложение заявляют, что будут отстаивать свое предложение на общегородской конференции, против чего возражает большинство, заявляя, что решение областного бюро обязательно для всех его членов. Вопрос не голосуется.

Ночью состоялось заседание МВРК, на котором предложено Центральному совету профсоюзов наметить кандидата в комиссары труда. Утверждены приказы банковской комиссии ВРК Московской конторе Госбанка о выдаче совету районных дум на нужды городского хозяйства 20 миллионов рублей и 600 тысяч рублей интендантству для уплаты жалования офицерам и солдатам. Предложено старой городской управе сдать все дела совету районных дум; в случае продолжения ею своей деятельности — военной силой не допускать ее собраний и работы.

Общее собрание служащих московских кредитных учреждений и торговых предприятий заявило о своей полной поддержке финансового совета МВРК.

Первое заседание переизбранного Псковского совета приняло резолюцию о приветствии СНК и Петросовета и высказалось за организацию правительства только из партий, стоящих на платформе II съезда Советов и декретов СНК.

Собрание военных делегатов, ротных и судовых комитетов в Архангельске, признавая власть СНК, потребовало немедленной передачи власти в руки Совета и создания ВРК совместно с Советом профсоюзов, ВРК флота, ВРК армии, Викжелем и Потельсоюзом.

В переизбранном Самарском совете рабочих депутатов из 309 человек —155 большевиков. Председателем избран большевик Куйбышев.

Харьковский Совет р. и с. депутатов большинством 120 против 75 принял резолюцию, признающую власть СНК.

«Признавая желательность организации страны на федеральных началах и приветствуя почин Украинской центральной рады, объявившей народную республику Украины, мы признаем, что и на Украине, как и во всей остальной России, вся власть и на местах, и в центре должна принадлежать Съезду Советов р., с. и кр. депутатов и секретариату, и приложим все старания созвать в самый кратчайший срок Украинское учредительное собрание».

Киевский совет профсоюзов большинством 22 против 4 при 4 воздержавшихся принял резолюцию о передаче власти Всеукраинскому съезду Советов.

Члены Николаевской украинской рады организовали чтение «III универсала» УЦР в церкви и на улицах, с участием священников.