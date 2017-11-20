Лондон, 20 ноября, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Роберт Мугабе потерял поддержку народа, заявили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, 20 ноября сообщает The Independent.

U.S. Navy Роберт Мугабе

В пресс-службе призвали к мирному и скорейшему урегулированию неопределенной политической ситуации Зимбабве.

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«Мы еще не знаем, как будут развиваться события в Зимбабве, но ясно то, что Мугабе потерял поддержку народа и своей партии», — говорится в заявлении.

Напомним, в Великобритании впервые прокомментировали продолжающийся политический кризис в бывшей британской колонии с 15 ноября 2017 года, когда военные поместили Мугабе под домашний арест

Ранее правящая партия Зимбабве объявила о начале процедуры импичмента Мугабе после того, как президент страны ответил отказом на требование уйти в отставку.