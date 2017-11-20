Брюссель, 20 ноября, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО, председатели Евросоюза и Еврокомиссии встретятся 21 ноября в Брюсселе, сообщает 20 ноября пресс-служба Североатлантического альянса.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1819 — 1823

Встречу в закрытом режиме с Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером проведет во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Во вторник, 21 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет в Брюсселе встречу с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером», — указано в сообщении.

Пресс-служба НАТО отмечает, что эта встреча будет проводиться без присутствия представителей СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире канадского радио CBC, что НАТО усиливается на своих восточных границах, повышая боеспособность для отражения любых угроз, в том числе и с Востока.