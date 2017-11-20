Саранск, 20 ноября, 2017, 22:43 — ИА Регнум. В Саранске в рамках выездного совещания на объектах жилого строительства и благоустройства во втором микрорайоне ЖК «Юбилейный» и ГЖК «Тавла» обсудили возведение на строящемся проспекте стелы в честь Российской армии. Качество уже выполненных работ по строительству соединяющего улицу Севастопольскую со стадионом «Мордовия Арена» проспекта оценил глава Мордовии Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы в Москве. 9 мая 2016 года

Почти девятиметровое с постаментом сооружение будет венчать эмблема Вооруженных сил России, а в центре фронтальной части разместится подсвеченная надпись «Проспект Российской Армии». Предполагается, что этот знаковый объект, символизирующий патриотический дух горожан, станет местом проведения различных общественных мероприятий, точкой притяжения для жителей Саранска и гостей столицы республики.

Протяженность нового проспекта — более 800 метров, ширина — 45 метров. Новый городской объект благоустройства полностью пешеходный, большей частью проспект выложен разноцветной тротуарной плиткой, здесь установлены малые архитектурные формы, скамейки для отдыха, весной будут разбиты газоны и клумбы, уже ведется высадка декоративного кустарника и деревьев. На проспекте обустроено несколько детских игровых площадок, зоны спорта, а также территории активного и спокойного отдыха.

«Проспект — «сердце» нового микрорайона, точка притяжения не только для жителей города, но и туристический объект для гостей столицы Мордовии. Здесь нет мелочей, все должно быть на высшем уровне, качественно и долговечно», — подчеркнул глава республики.

Кроме того, Волков осмотрел ход строительных работ на площадке комплексной застройки ГЖК «Тавла». Все коробки зданий на сегодня установлены, проложены инженерные сети, активно ведется внешняя и внутренняя отделка помещений. Глава Мордовии поставил перед подрядчиком задачу не снижать темпов строительства, увеличивая число рабочих на объектах, и продолжать благоустраивать территорию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жилой комплекс «Тавла» будет использоваться для размещения туристов, прибывших на чемпионат мира по футболу 2018 года. Комплекс возводится в непосредственной близости от нового футбольного стадиона. В период проведения игр 2018 года он будет использоваться как гостиница на 1700 номеров, а после чемпионата помещения переоборудуют в квартиры и выставят на продажу.

В комплексе возводится шесть высотных домов, жилая площадь которых составит около 120 тыс. кв. метров.