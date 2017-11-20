Кабул, 20 ноября, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Афганистан, Азербайджан, Грузия, Турция и Туркмения заключили соглашение о создании транзитного транспортного коридора Lapis lazuli («Лазурит»). Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Туркмении.

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Документ подписан в ходе министерского заседания VII Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), которое состоялось 14−15 ноября в Ашхабаде.

По словам министра иностранных дел Афганистана Салахуддина Раббани, новый транспортный коридор позволит связать Афганистан с Европой, создаст возможность для дальнейшего развития торговли, транзита и инвестиций.

Сеть авиа, автомобильных, морских и железнодорожных маршрутов свяжет афганские города Акина в провинции Фарьяб и Тургунди в провинции Герат, портовый город Туркменбаши в Туркмении, Баку в Азербайджане, Тбилиси, Поти и Батуми в Грузии и города Стамбул, Карс в Турции с дальнейшим выходом на транспортную систему Европы, сообщило «Интерфакс-Афганистан».

Проектом предусматривается модернизация транспортной инфраструктуры и таможенная интеграция стран-участниц, в том числе посредством облегчения таможенного оформления и порядка выдачи деловых виз для бизнесменов.

Транзитный коридор «Лазурит» связан с такими транспортными проектами, как коридор ЦАРЭС-2 (Средиземноморье — Восточная Азия), железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, Азиатский международный железнодорожный коридор.

Предполагается, что реализацию нового проекта ускорит ввод в эксплуатацию международного морского порта Туркменбаши.

Стоимость коридора составит более 2 млрд долларов. Партнёрами по проекту выступают Китай, Киргизия, Таджикистан, Иран, Турция, США, Азиатский банк развития и Всемирный банк.

По железной дороге, а также морским транспортом — по Каспийскому и Черному морям — в Европу будет транспортироваться около 80% грузов, пишет TOLO News со ссылкой на Торгово-промышленную палату Афганистана (ACCI).

Название «Лазурит» для проекта выбрано, потому как именно по этому пути более двух тысячелетий назад афганский лазурит и другие полудрагоценные камни доставлялись на Кавказ, Балканы, в Северную Африку и в Европу.