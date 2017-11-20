Берлин, 20 ноября, 2017, 22:04 — ИА Регнум. В течение всей этой недели вопросом увеличивающегося российского влияния в странах Восточной Европы в Брюсселе займутся министры иностранных дел стран — членов Союза. Речь пойдет в первую очередь о ситуации на Балканах и в странах бывшего восточного блока, сообщает сегодня, 20 ноября, Die Welt.

Николай Лосев. Блудный сын. 1882

Первой из «жертв» активной восточноевропейской политики России в Брюсселе считают Венгрию. Петер Креко, один из авторов либерального аналитического центра «Политический капитал», сослался на соглашение между Венгрией и Россией об обмене гостайнами. По мнению эксперта, именно оно лучше всего демонстрирует, насколько вновь усилилось влияние России на бывшие социалистические республики. В Венгрии Креко считается одним из самых авторитетных специалистов по вопросам крайне правых движений и российской политики в Восточной Европе.

«В НАТО совершенно ошарашены тем, что один из членов организации оформляет обмен гостайнами с Москвой», — говорит он.

Так, на протяжении последних нескольких лет существенно снизилось доверие партнеров, в частности американцев, к правительству премьер-министра Виктора Орбана.

Напомним, что, несмотря на это, венгерские войска поддерживают американцев в Афганистане и, в общем-то, в любой другой точке мира, где США нуждаются в военной помощи, в том числе, что парадоксально, и в Прибалтике, с целью «дать отпор» России.

Следующей страной, попадающей в сферу усиливающегося влияния Москвы, стала Сербия. Сербия является одной из немногих европейских стран, которые не присоединились к экономическим санкциям против России. Внутренние эксперты отмечают, что товары из соседних Венгрии и Румынии, придерживающихся санкционного режима, находят свой путь в Россию именно через Сербию.

«Возможно, это объясняет, на что вообще живет Сербия», — полагает наблюдатель из Германии, проживающий в Белграде.

В Белграде по-прежнему хотят вступить в ЕС, однако при этом руководство Сербии не хочет ставить на карту хорошие отношения с Москвой и ее финансовую помощь, поэтому Сербия так и остается где-то «между», отмечает эксперт.

При этом на Западе полагают, что у Москвы нет никаких шансов в Польше и Прибалтике. Учитывая сегодняшнюю ситуацию и усиливающееся присутствие НАТО в субрегионе, страх перед Москвой не оставляет даже зазора в закрывающихся «дверях».

Страны же Центральной Европы не сильно обращают на это внимание. «Между венгерскими социалистами и русскими существовали тесные отношения», — отмечает Креко. Прежний премьер-министр Ференц Дюрчань даже принимал Путина в своей собственной квартире.

Идеологическую близость, действительно, нельзя отрицать. Учитывая новую тенденцию распространения национальных и популистских идей в странах ЦВЕ, на данный момент именно страны Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) ощущают себя ближе к Москве, чем к Брюсселю, отмечают западные эксперты. В частности, миграционная политика ЕС с ее квотами на распределение беженцев идеологически все сильнее толкает страны ЦВЕ в сторону Москвы.