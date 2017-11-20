Анкара, 20 ноября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Турция отозвала 40 турецких военнослужащих с командно-штабных учений НАТО «Трехзубое копье 2017», сообщает сегодня, 20 ноября, Deutsche Welle.

U.S. Army Europe Учения НАТО

Инцидент произошел во время проведения командно-штабных учений НАТО, которые проходили с 8 по 17 ноября в норвежском Ставангере. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, портрет основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка использовался военнослужащими НАТО в качестве мишени в ходе маневров, а он сам был назван «потенциальным врагом» и «целью для нападения».

По сообщениям норвежского информационного агентства VG Nyheter, один из техников, осуществлявших цифровую поддержку учений, действительно, нашел в интернете изображение Ататюрка и использовал его для условного изображения сил противника.

Однако, на этом инцидент не был исчерпан. Норвежский военнослужащий турецкого происхождения создал аккаунт на внутренних интернет-ресурсах Североатлантического альянса от имени турецкого лидера и успешно опубликовал комментарий ярко выраженной антинатовской направленности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал произошедшее следующим образом: «Этот инцидент был результатом действий частного лица и не отражает точку зрения НАТО», — подчеркнул генсек. По его словам, в первом случае речь шла о гражданском подрядчике, который не был сотрудником альянса, а был попросту нанят норвежской стороной. Известно, что на данный момент норвежские власти намерены принять меры дисциплинарного характера в отношении нарушителя.

Норвежский военнослужащий турецкого происхождения будет также отстранен от службы в тренировочном центре НАТО.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и глава министерства обороны Норвегии уже принесли Анкаре свои официальные извинения. Столтенберг подчеркнул ценность Турции в качестве члена альянса, а также важность ее вклада в обеспечение безопасности союзников. Однако, турецкий лидер, в свою очередь, заявил, что подобный вопрос «не может быть закрыт простыми извинениями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошедших учениях были задействованы сотрудники информационно-управляющих систем командных центров Великобритании, Нидерландов и Турции.