Калуга, 20 ноября, 2017, 22:14 — ИА Регнум. В Калужском регионе необходимо работать над улучшением социальной инфраструктуры и создавать новые рабочие места, заявил 20 ноября на открытии Всероссийского семинара-совещания педагогических работников губернатор области Анатолий Артамонов. По словам главы региона, это необходимое условие для роста привязанности к малой родине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Выступление Анатолия Артамонова

Пресс-служба правительства Калужской области Участники совещания

Темой семинара в 2017 году стало внедрение инновационных форм патриотического воспитания в систему дополнительного образования. В нём принимают участие 240 специалистов из 35 регионов России.

«Мы должны помнить всех, кто ковал нашу великую историю, — заявил Артамонов. — Патриотами люди становятся, когда видят результаты своего труда, когда всё вокруг преображается. И мы должны сделать всё для того, чтобы не только будущие поколения, но и все мы сегодня жили хорошо. Это и есть патриотизм».

Он отметил, что успешность патриотического воспитания также зависит от педагогов, готовых постоянно заниматься с детьми.

Напомним, цель семинара — совершенствование методик дополнительного образования в школах, профессиональных образовательных организациях, вузах. В течение двух дней участники посетят школы, музеи и монастыри области.