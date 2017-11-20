REGNUM дарит школьнику и его учителям правду о «невинных солдатах вермахта»
Москва, 20 ноября, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Редакция информационного агентства REGNUM решила отправить школьнику из Нового Уренгоя, который выступил перед депутатами германского бундестага с провокационной речью, а также руководству Департамента образования администрации города Новый Уренгой два комплекта книг — собрание сочинений немецкого писателя Генриха Бёлля и несколько книг по истории, чтобы они внимательно их изучили.
Напомним, учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Нового Уренгоя Николай Д. 19 ноября выступил в германском бундестаге по случаю Дня национального траура в ФРГ (Volkstrauertag).
В своей речи перед германскими парламентариями школьник рассказал об истории жизни немецкого солдата Георга Йоханна Рау. Рассказ и особенно то, в каких выражениях он был сделан, поверг всё российское общество в глубокий шок.
Школьник, читая по бумажке, поведал германским парламентариям о жизни солдата вермахта Георга Йоханна Рау.
По его словам, Георг был одним из 250 000 немецких солдат, которые «были окружены Советской армией в так называемом (выделение наше — ИА REGNUM ) Сталинградском котле». После сдачи группировки вермахта под Сталинградом Рау попал в плен.
«Только 6000 из этих военнопленных вернулись с войны. Георга среди них не было. Долгое время родные считали его пропавшим без вести, и лишь в прошлом году семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2000 солдат близ лагеря», — заявил школьник.
Он утверждает, что история Георга и работа над проектом «тронула» его и подтолкнула на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейска.
«Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших (выделение наше — ИА REGNUM ) людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», — подчеркнул школьник, говоря о могилах фашистских солдат, которые напали на Советский Союз.
«Они (германские солдаты — ИА REGNUM ) испытывали невероятные трудности во время войны», — продолжает школьник,
Редакция ИА REGNUM, как и многие в России, была шокирована этим выступлением, в котором, по сути, российский школьник пытается представить германских солдат вермахта жертвами печальных обстоятельств и «ужасных условий советского плена». Никакого осуждения гитлеризма и нацизма в речи мальчика нет, более того, речь даже не идет о том, что это Германия напала на Советский Союз, а не наоборот. Более того, руководство гитлеровской Германии (и это доказано архивными материалами) строило вполне конкретные планы по физическому уничтожению всего русского народа, тогда как советские воины-освободители не причинили германскому народу и малой доли тех страданий, которым подверглись народы СССР на оккупированных гитлеровцами территориях.
По всей видимости, молодой человек вообще ничего не знает о человеконенавистнической идеологии нацизма, никогда не слышал о концентрационных лагерях, газовых камерах и прочих «прелестях» Третьего рейха. Также он явно не отдает себе отчета в том, что его слова вопиющим образом оскорбляют память жертв нацизма и ту самую страшную жертву, которую принесли народы СССР, чтобы освободить мир от этой чумы.
Чтобы школьник Николай Д. понял, какую именно ошибку он совершил, редакция ИА REGNUM отправляет ему собрание сочинений германского писателя Генриха Бёлля, который сам воевал в рядах германского вермахта и после войны одним из первых немецких писателей поднял проблему вины не только правителей, но и всего германского народа за развязанную мировую войну.
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Собрание сочинений Бёлля будет отправлено и руководству Департамента образования администрации города Новый Уренгой, который наряду с Николаем несет ответственность за эту в высшей степени оскорбительную речь, прозвучавшую из уст российского школьника с трибуны бундестага.
Посылки будут отправлены завтра, о чем ИА REGNUM дополнительно известит адресатов. ИА REGNUM не теряет надежды, что Николай прочтет книги и сделает правильные выводы, а также что соответствующие выводы будут сделаны Департаментом образования администрации города Новый Уренгой.