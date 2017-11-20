Москва, 20 ноября, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Редакция информационного агентства REGNUM решила отправить школьнику из Нового Уренгоя, который выступил перед депутатами германского бундестага с провокационной речью, а также руководству Департамента образования администрации города Новый Уренгой два комплекта книг — собрание сочинений немецкого писателя Генриха Бёлля и несколько книг по истории, чтобы они внимательно их изучили.

Солдат вермахта и его жертвы

Напомним, учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Нового Уренгоя Николай Д. 19 ноября выступил в германском бундестаге по случаю Дня национального траура в ФРГ (Volkstrauertag).

В своей речи перед германскими парламентариями школьник рассказал об истории жизни немецкого солдата Георга Йоханна Рау. Рассказ и особенно то, в каких выражениях он был сделан, поверг всё российское общество в глубокий шок.

Школьник, читая по бумажке, поведал германским парламентариям о жизни солдата вермахта Георга Йоханна Рау.

По его словам, Георг был одним из 250 000 немецких солдат, которые «были окружены Советской армией в так называемом (выделение наше — ИА REGNUM ) Сталинградском котле». После сдачи группировки вермахта под Сталинградом Рау попал в плен.

«Только 6000 из этих военнопленных вернулись с войны. Георга среди них не было. Долгое время родные считали его пропавшим без вести, и лишь в прошлом году семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2000 солдат близ лагеря», — заявил школьник.

Он утверждает, что история Георга и работа над проектом «тронула» его и подтолкнула на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейска.

«Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших (выделение наше — ИА REGNUM ) людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», — подчеркнул школьник, говоря о могилах фашистских солдат, которые напали на Советский Союз.

«Они (германские солдаты — ИА REGNUM ) испытывали невероятные трудности во время войны», — продолжает школьник,

Редакция ИА REGNUM, как и многие в России, была шокирована этим выступлением, в котором, по сути, российский школьник пытается представить германских солдат вермахта жертвами печальных обстоятельств и «ужасных условий советского плена». Никакого осуждения гитлеризма и нацизма в речи мальчика нет, более того, речь даже не идет о том, что это Германия напала на Советский Союз, а не наоборот. Более того, руководство гитлеровской Германии (и это доказано архивными материалами) строило вполне конкретные планы по физическому уничтожению всего русского народа, тогда как советские воины-освободители не причинили германскому народу и малой доли тех страданий, которым подверглись народы СССР на оккупированных гитлеровцами территориях.

По всей видимости, молодой человек вообще ничего не знает о человеконенавистнической идеологии нацизма, никогда не слышал о концентрационных лагерях, газовых камерах и прочих «прелестях» Третьего рейха. Также он явно не отдает себе отчета в том, что его слова вопиющим образом оскорбляют память жертв нацизма и ту самую страшную жертву, которую принесли народы СССР, чтобы освободить мир от этой чумы.

Генрих Бёлль, 1960-е

Чтобы школьник Николай Д. понял, какую именно ошибку он совершил, редакция ИА REGNUM отправляет ему собрание сочинений германского писателя Генриха Бёлля, который сам воевал в рядах германского вермахта и после войны одним из первых немецких писателей поднял проблему вины не только правителей, но и всего германского народа за развязанную мировую войну.

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Собрание сочинений Бёлля будет отправлено и руководству Департамента образования администрации города Новый Уренгой, который наряду с Николаем несет ответственность за эту в высшей степени оскорбительную речь, прозвучавшую из уст российского школьника с трибуны бундестага.

Посылки будут отправлены завтра, о чем ИА REGNUM дополнительно известит адресатов. ИА REGNUM не теряет надежды, что Николай прочтет книги и сделает правильные выводы, а также что соответствующие выводы будут сделаны Департаментом образования администрации города Новый Уренгой.