Санкт-Петербург, 20 ноября, 2017, 19:25 — ИА Регнум. В Кировском районе Ленинградской области в последнее время обнаружено три заброшенных воинских захоронения, в которых покоится порядка 600 бойцов и командиров Красной Армии. Об этом сегодня, 20 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил командир поискового отряда «Ингрия», доцент института истории СПбГУ Евгений Ильин. Только этот отряд за последние годы в лесах и болотах под Петербургом нашел более трех тысяч останков защитников Ленинграда.

Gov.spb.ru Захоронение останков бойца Красной Армии

«В прошлом году нашли медсанбатовское захоронение 128-й стрелковой дивизии. Там похоронены 192 человека, все имена известны. Также было найдено госпитальное захоронение, где лежит около 250—300 человек, и захоронение, где покоятся кости порядка 70—90 солдат. Утерянными они оказались из-за того, что люди оказались равнодушными — эти захоронения ветшали из года в год», — рассказал Евгений Ильин, не уточняя точное место расположения этих погребений из опасения перед мародерами.

По словам командира поискового отряда, до конца года в администрацию Кировского района будут направлены письма по поводу дальнейших действий с обнаруженными захоронениями — будет решаться вопрос, переносить их на существующие воинские мемориалы или нет.

«Не хочется тревожить тех, кто уже похоронен в военные годы и где известны все фамилии. Там нужно просто установить скромненький обелиск, обиходить захоронение и выбить фамилии. В администрации, как правило, отзываются на эту проблему однозначно, что надо перезахоранивать, поскольку в одном месте их обиходить — менее затратно», — пояснил командир «Ингрии».

Вопрос финансирования встает перед поисковиками ежегодно. Но, по словам Евгения Ильина, в основном поисковики справляются своими силами, в том числе и финансовыми. При этом отряд не только занимается непосредственно поисковыми мероприятиями, но и ведет масштабную просветительскую работу, а это также требует немалых денежных средств.

«Если ужаться, то вахта встает в 30 тысяч рублей. Мы единственный отряд, который проводит три вахты памяти: весной, летом и осенью. Получается где-то 90—100 тысяч рублей в год. Для проведения разного рода выставок — это ещё порядка 40—50 тысяч рублей. Раньше могли себе позволить проводить конференции и издавали сборники. Сейчас денег нет, конференции не проводим», — пояснил поисковик.

Однако, добавил Ильин, есть деньги или нет, поисковики работают на энтузиазме и с полной отдачей. Так, за текущий поисковый сезон в Ленинградской области была найдена почти рота солдат — 110 бойцов. Всего на сегодняшний день, начиная с 2000 года, когда был создан отряд «Ингрия», было обнаружено 3132 бойца и командира Красной Армии. За все это время состоялось 52 экспедиции, каждая из которых длилась по 15 суток.

Захоронения найденных останков бойцов приурочивают к памятным датам Великой Отечественной войны (в мае и июне). До тех пор обнаруженные кости хранятся под замком на временном складе в одной из церквей.

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Поисковые работы на местах былых боёв продолжаются до глубокой осени.

«В минувшую субботу в районе урочища Тортолово Кировского района нашли двух бойцов. Медальонов при них, к сожалению, не было. Фактически мы не вылезаем из Кировского района Ленинградской области. В этом году все три вахты провели в районе озера Барского. Там сдвиги были метров 500—700 то влево, то вправо. Оттуда не уйти, очень кровавые бои были. Приходится работать в болоте», — отметил Евгений Ильин.

Кроме того, как рассказал поисковик, за всё время существования отряда были найдены останки свыше 500 немецких солдат. В случае их обнаружения поисковики связываются с Народным союзом Германии, который занимается проблемой захоронения немецких солдат в других странах, и передает останки представителям этой организации. Немецкая сторона вывозит их в Германию или захоранивает на немецком кладбище близ поселка Сологубовка в Кировском районе Ленобласти.

Как сообщало в сентябре текущего года Минобороны России, на кладбище в поселке Сологубовка российские и немецкие военнослужащие совместно с представителями Народного союза Германии произвели захоронение 584 немецких солдат, погибших на территории Ленинградской области в 1941—1944 годах.

«Удивительная вещь, у нас установились очень хорошие отношения с генеральным консулом Германии в Петербурге Эльтье Адерхольд, — добавил Евгений Ильин — В этом году она приезжала к нам на вахту. Мы её и её команду поводили по местам боев, а они нас пригласили на День скорби и памяти в Германию. Они вновь собираются приехать к нам летом, и госпожа консул обещала лично участвовать в поиске».

Как сообщало ИА REGNUM, поисковиками в Ленинградской области только в 2016 году были найдены останки более 4 тысяч советских воинов, павших в боях Великой Отечественной войны.

По результатам 2016 года из числа найденных поисковыми отрядами на территории Ленобласти останков были установлены по смертным медальонам и подписным вещам имена 279 бойцов и командиров Красной Армии. Проведено 33 церемонии захоронения, в ходе которых земле со всеми почестями преданы останки 4080 защитников Родины и 57 гражданских жертв войны.

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Как сообщалось, школьник из Ямало-Ненецкого автономного округа с трибуны германского Бундестага заявил, что солдаты вермахта — это «невинно погибшие люди», среди которых «многие хотели жить мирно и не желали воевать».

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