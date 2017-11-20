Ереван, 20 ноября, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Армении опровергает утверждение представителя украинской телекомпании ICTV о том, что съемочной группе телекомпании был запрещен въезд в Армению по причине «черного списка» России.

facebook.com/evgeniy.lesnoy Журналисты украинской телекомпании

«Украинская телекомпания не представляла какую-либо заявку на аккредитацию, этот факт публично признала также продюсер телекомпании, которая сделала соответствующую запись в Facebook», — в эфире Радио Азатутюн отметил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Под этой записью наш сотрудник оставил комментарий, и эта женщина признала, что они не обращались к нам за аккредитацией», — добавил он.

При этом Балаян не пояснил, почему украинским журналистам был запрещен въезд в Армению.

«Ответ на этот вопрос не входит в мою компетенцию», — сказал он, отметив также, что в Армении не существует черного списка журналистов.

При этом на сайте телекомпании говорится, что съемочная группу ICTV полетела в командировку в Армению по договоренности и аккредитации в МИД.

«Вот едешь в командировку, договариваешься с сотрудниками МИД страны, куда едешь, а тебя возвращают домой. Говорят — нельзя, ваше присутствие в этой стране невозможно, потому что вы в каких-то там списках РФ с запретом. А они сейчас совместно в таможенном союзе. Вот и пользуются общим спискам «преступников», — написал в Фейсбук журналист телекомпании Евгений Лесной, который не смог попасть в Армению.

Ранее продюсер ICTV Оксана Дихнич заявила, что члены их съемочной группы оказались в черном списке России. Она выразила мнение, что именно по причине этого списка их сотрудникам не позволили въехать в Армению.

«Расскажу вам еще одну удивительную историю. Съемочная группа полетела в командировку в Армению. Договоренности, всё как положено. Но вот по прилету их ждал сюрприз — их не впустили страну. Официальный отказ. Причина — находятся в списках РФ, потому как работали в зоне АТО (боевые действия на юго-востоке Украины — ИА REGNUM ). И этот запрет распространяется на все страны таможенного союза. Так что многим коллегам это стоит иметь в виду, планируя поездки-командировки. А вот более важный вопрос — откуда в РФ списки операторов? Оператор, в отличии от журналиста, лицо не публичное, и в титрах особо не мелькает», — написала Дихнич на своей страничке в Фейсбук.