Киев, 20 ноября, 2017, 18:21 — ИА Регнум. В Киеве 18 ноября задержан Магомед Дукузов, обвиняемый в причастности к убийству главного редактора журнала Forbes Пола Хлебникова, сообщила 20 ноября пресс-служба МВД России.

Evstafiev Пол Хлебников

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, Дукузов Магомед 1978 г. р. был объявлен в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к целому ряду заказных убийств, в числе которых убийство главы русской версии журнала Forbes.

По информации правоохранительных органов Украины, после своего бегства из России Дукузов в составе преступной группы занимался вымогательством.

Уточняется, что инициаторы розыска Дукузова, Генпрокуратура России и ГУ МВД России по Москве, уже проинформированы о его задержаны.

Напомним, Пол Хлебников был убит в Москве 9 июля 2004 года. В заказе его убийства подозревали одного из лидеров международных террористов, базировавшихся в Чечне, Хож-Ахмеда Нухаева, недовольного написанной о нем Хлебниковым книгой под названием «Разговор с варваром».