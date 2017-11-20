Берлин, 20 ноября, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Выступление русского гимназиста в немецком парламенте воспринимается Западом как сигнал о создании в России нового поколения, готового «забыть и простить». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 20 ноября, президент Европейского информационного центра по правам человека из Австрии Гарри Мурей.

Бывший пленный Петр Пальников при эксгумации расстрелянных советских пленных на кладбище Зеельхорст в Ганновере. 2 мая 1945 года

«Полагаю, что на Западе данное выступление воспринимается как сигнал, что в России сформировано новое поколение, которое которое готово отложить исторические факты в сторону. Готово забыть и простить. С таким поколением можно иметь дело, ведь, как известно, если народ не знает свою историю, то у него нет будущего», — сказал общественник.

По мнению собеседника ИА REGNUM, если рассматривать инцидент в бундестаге в комплексе, т. е. начиная с идеи пригласить российских школьников в бывший рейхстаг и заканчивая видеорядом для немецких телезрителей, то невооружённым взглядом виден системный подход Германии по реабилитации фашизма.

«Если говорить о глобальной ситуации, то надо признать, что в Германии идет оправдание и легализация фашизма, — продолжил Мурей. — Да, немцы говорят, что фашизм — это был всего лишь период, что он прошел. Это ложь. Возрождение нацистских настроений в Германии идет полным ходом. Каждый год перед священным Днём Победы по немецким каналах крутят фильмы с плачущими старухами, которые рассказывают, как их насиловала Красная армия. Разве это не пропаганда? На уже цветущий нацизм в странах Прибалтики, на Украине Германия не только не обращает внимания, но и потворствует».

Президент Европейского информационного центра по правам человека обратил внимание на еще один факт из речи школьника:

«Мальчик говорил о немецком солдате по фамилии Рау. Для русских эта фамилии, скорее всего, ничего не говорит, но для немцев это знаковая фамилия. С 1999 по 2004 годы президентом Германии был Йоханнес Рау. И именно из-за этой фамилии немецкое население быстрее усвоит эту речь».

Напомним, накануне школьник из Ямало-Ненецкого автономного округа с трибуны немецкого парламента заявил, что солдаты вермахта — это «невинно погибшие люди», среди которых «многие хотели жить мирно и не желали воевать». Закончил свое повествование юноша словами о «тяжкой доле немецких военнопленных в советском плену».