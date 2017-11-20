«Мальчик из Уренгоя»: в России создано поколение, готовое забыть и простить
Берлин, 20 ноября, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Выступление русского гимназиста в немецком парламенте воспринимается Западом как сигнал о создании в России нового поколения, готового «забыть и простить». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 20 ноября, президент Европейского информационного центра по правам человека из Австрии Гарри Мурей.
«Полагаю, что на Западе данное выступление воспринимается как сигнал, что в России сформировано новое поколение, которое которое готово отложить исторические факты в сторону. Готово забыть и простить. С таким поколением можно иметь дело, ведь, как известно, если народ не знает свою историю, то у него нет будущего», — сказал общественник.
По мнению собеседника ИА REGNUM, если рассматривать инцидент в бундестаге в комплексе,
«Если говорить о глобальной ситуации, то надо признать, что в Германии идет оправдание и легализация фашизма, — продолжил Мурей. — Да, немцы говорят, что фашизм — это был всего лишь период, что он прошел. Это ложь. Возрождение нацистских настроений в Германии идет полным ходом. Каждый год перед священным Днём Победы по немецким каналах крутят фильмы с плачущими старухами, которые рассказывают, как их насиловала Красная армия. Разве это не пропаганда? На уже цветущий нацизм в странах Прибалтики, на Украине Германия не только не обращает внимания, но и потворствует».
Президент Европейского информационного центра по правам человека обратил внимание на еще один факт из речи школьника:
«Мальчик говорил о немецком солдате по фамилии Рау. Для русских эта фамилии, скорее всего, ничего не говорит, но для немцев это знаковая фамилия. С 1999 по 2004 годы президентом Германии был Йоханнес Рау. И именно из-за этой фамилии немецкое население быстрее усвоит эту речь».
Напомним, накануне школьник из Ямало-Ненецкого автономного округа с трибуны немецкого парламента заявил, что солдаты вермахта — это «невинно погибшие люди», среди которых «многие хотели жить мирно и не желали воевать». Закончил свое повествование юноша словами о «тяжкой доле немецких военнопленных в советском плену».