Тирасполь, 20 ноября, 2017, 18:14 — ИА Регнум. «Говорить сегодня о каком-то объединении Приднестровья и Молдовы не просто политически нереально, но предельно цинично и деструктивно, поскольку сама Молдова переживает разрушительные процессы, что дает все основания утверждать о несостоятельности молдавской государственности, её временном переходящем состоянии», — заявил завкафедрой политологии и политического управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Синица ИА Красная Весна Тирасполь

Галинский напомнил, что в Бухаресте и Кишиневе всё чаще звучат заявления о том, что проект под названием «Республика Молдова» провалился, и объединение с Румынией для Молдавии — единственный выход, чтобы «сохраниться в цивилизованном мире, вступить в НАТО и Евросоюз». Он также считает неслучайным, что 2018 год провозглашен в Румынии годом объединения двух государств, и «с каждым днем к этой объединительной идее все больше присоединяется и правящий в Молдове политический класс».

Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь считает Приднестровье «средством спасения» для Молдавии. «Однако когда это средство будет реализовано, оно перейдет в ряд второстепенных проблем, и все обещания Игоря Додона уйдут в «песок». Кстати, об обещаниях. Президент РМ говорит, что готов оставить Приднестровью всё, что оно имеет, но и Гагаузия имеет свой флаг, герб, конституцию, парламент, правительство, однако полномочия ее до крайности урезаны», — отметил Галинский.

Додон, по словам эксперта, выступает на политическом поле как молдавский националист. «Приднестровье с его населением для него важно не само по себе, а как часть мозаики, которую он должен сложить для блага молдавского народа. По нашему убеждению, вся его риторика и демонстративные шаги в сторону России — это попытка с её помощью и при её давлении на Приднестровье заставить его войти в состав Молдовы, то есть использовать Россию как решающий рычаг давления на Приднестровье в реинтеграционном объединении. После этого его дружба с Россией превратится в фарс», — подчеркнул Галинский.

«Если Приднестровье окажется внутри Молдовы и будет существовать в её правовом поле, Россия уже ничем политически не сможет ему помочь. Проблемы жизнеобеспечения Приднестровья станут внутренним делом Молдовы, и никто не будет вправе вмешиваться в эти дела. Что же на самом деле будет с Приднестровьем и какими полномочиями оно будет наделено в унитарном молдавском государстве, мы можем предугадать, рассмотрев пример Гагаузии. Закон о Гагаузии есть, но как он выполняется — большой вопрос. Как говорится, на каждый закон есть «законный» путь его обхождения. Именно это в Молдове и происходит», — приводит слова Галинского ИА Новости Приднестровья.

Эксперт напомнил, что и бывший президент Молдавии Владимир Воронин до своего избрания давал Приднестровью множество авансов. «И что в итоге? Он предложил ущербный автономный статус по Конституционному закону 2005 года, превратился в последовательного врага приднестровского государства. В данном случае, на наш взгляд, может произойти нечто подобное», — уверен он.

Галинский также отметил, что в своих политических заявлениях по Приднестровью Додон подчеркивает, что возвращения к «меморандуму Козака» не будет, а представители правящей в Молдавии проевропейской партийной коалиции категорически возражают против федерализации Молдавии. «В лучшем случае они готовы предложить Приднестровью куцую автономию, о чем недавно говорил в ПАСЕ один из лидеров коалиции Мариан Лупу. Сторонники же объединения с Румынией вообще отказывают Приднестровью в праве на любой особый статус в составе Молдовы, а в случае необходимости планируют его военный захват и репрессивные меры против его населения — в общем, полную политическую и идеологическую зачистку в случае его «реинтеграции», — сказал эксперт.

Что касается США, то они со своими союзниками, по словам Галинского, так легко от борьбы за Молдавию не откажутся, и ради этого они «готовы пойти на многое, вплоть до организации вооруженной провокации на молдавско-приднестровской границе с подключением военного потенциала Румынии».

В заключение он отметил, что посол по особым поручениям МИД Молдавии Ион Ставилэ заявил, что в Кишиневе практически завершена работа над новой концепцией урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, «разрабатываемого всеми ветвями власти совместно с гражданским обществом Молдовы, в том числе с участием администрации президента РМ». «Главное в этом плане — ориентация объединенной Молдовы на евроинтеграцию, вывод российских войск и вооружений с левого берега Днестра и трансформация нынешней миротворческой операции в гражданскую миссию с международным мандатом. Как говорится, все истинные намерения молдавского политического руководства налицо», — подвел итог Илья Галинский.