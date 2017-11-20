Минск, 20 ноября, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии раскрыл подробности вскрытия украинской шпионской сети на территории республики. Соответствующую информацию распространила сегодня, 20 ноября, пресс-служба КГБ Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Сообщается, что 25 октября 2017 года в рамках проведения агентурной акции сотрудники КГБ Белоруссии взяли с поличным кадрового сотрудника ГУР минобороны Украины Павла Шаройко.

На территории Белоруссии Шаройко работал под видом журналиста Общественной национальной телерадиокомпании Украины. Эту «легенду» украинская разведка создала ему, так как Шаройко в прошлом был руководителем пресс-службы ГУР минобороны Украины и знал особенности журналистской работы.

Агенты белорусского КГБ выяснили, что Шаройко создал на территории республики настоящую шпионскую сеть из белорусских граждан, которым платил деньги за выполнение его заданий. В основном речь идёт о сборе сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.

В ходе проводимых белорусскими правоохранительными органами следственных действий были получены убедительные доказательства шпионской деятельности Шаройко, которая напрямую наносила вред национальной безопасности Белоруссии.

В частности, во время обыска у Шаройко были найдены копии разведывательных донесений, которые он отправлял в штаб-квартиру ГУР минобороны Украины.

В отношении Шаройко было возбуждено уголовное дело по статье 358 УК Белоруссии («Шпионаж»). Суд поместил его под арест.

В ходе допросов Шаройко во всем признался. Он заявил, что действительно является кадровым сотрудником Главного управления военной разведки Украины в звании полковника, а также признался, что работал в Белоруссии под прикрытием.

Кроме того, Шаройко сдал своего куратора, им оказался Игорь Скворцов — кадровый сотрудник ГУР минобороны Украины, работавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Белоруссии. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов был объявлен персоной нон грата в Белоруссии.

Также Шаройко сдал членов своей шпионской сети, созданной из граждан Белоруссии. Один из её участников уже задержан. Белорусский гражданин также признал свою вину и сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Белоруссии.

В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье 356 УК Белоруссии («Измена государству»).