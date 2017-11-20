Ярославль, 20 ноября, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области предлагает депутатам областной думы опубличить имеющуюся у них информацию о факте вымогательства взяток в региональной онкологической больнице. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Напомним, депутат облдумы Ольга Секачёва заявила корреспонденту ИА REGNUM о том, что к ней поступают жалобы пациентов онкобольницы, с которых якобы требуют деньги за проведение операций более опытным врачом. Сумма достигает 50 тысяч рублей.

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области сообщил, что обращение депутата Ярославской областной думы Ольги Секачёвой по факту получения взятки медицинскими работниками не подтверждается. В I квартале 2017 года Управление по противодействию коррупции правительства Ярославской области проводило проверку ГБУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница» на выявление коррупционных фактов. По окончании проверки данные факты выявлены не были.

«В случае склонения к коррупционным правонарушениям со стороны сотрудников государственных медицинских организаций (в том числе дача взятки) граждане могут обратиться в департамент по телефону прямой горячей линии (4852) 40−11−31 или лично. Информация о персональных данных обратившегося является конфиденциальной», — сказала корреспонденту ИА REGNUM ведущий специалист отдела правовой и организационно-кадровой работы департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Дарья Иванова.

Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев пояснил, что без конкретных фактов, имен, департамент не может провести проверку. Но как только поступит такая информация, она будет немедленно проверена, информацию передадут в прокуратуру.