Ярославль, 20 ноября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Известный ярославский архитектор Григорий Дайнов возмущен искажением облика спроектированного им клуба «Горка» в Ярославле. Об этом Дайнов рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Юрий Тимошин Строительство пристройки к клубу «Горка» в Ярославле

В ноябре к «Горке» начали делать пристройку, сейчас возведен каркас из профилированной трубы. Окончательный облик сооружения на территории объекта культурного наследия «Первомайский бульвар» пока непонятен. Архитектор говорит, что с ним пристройку никто не согласовывал.

«Резко негативное отношение к этому. Любые изменения дискредитируют объект полностью. Люди и так настороженно относятся к современной архитектуре, а после таких изменений это отношение становится еще хуже. В погоне за прибылью полностью изуродован объект и Первомайский бульвар вместе с ним. Мне очень неприятно, что такие вещи происходят. Я предупреждал заказчика, что любые пристройки убьют объект. Парадокс архитектуры в том, что это не только частная собственность, это еще и общественная собственность. Летнее кафе — это максимум зонтики. А здесь получается какой-то Геленджик», — сказал корреспонденту ИА REGNUM архитектор Григорий Дайнов.

Клуб «Горка» расположен в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам Дайнова, современное здание в этой зоне, построенное в 2010 году, было согласовано с ЮНЕСКО. Автор считает, что, несмотря на современное решение, оно органично вписалось в пространство города и бульвара.

«Предполагалось, что это будет общественное пространство, объект проектировался как часть парка, его можно было пройти насквозь, он просматривался насквозь. В самом начале были адекватные люди, которые были готовы создавать это общественное пространство. Потом закрыли окна, теперь делают пристройку, это полностью меняет облик здания», — говорит Григорий Дайнов.

По словам архитектора, он готов обратиться в любые официальные инстанции, защищая свои авторские права на первоначальный облик «Горки».

Кроме вопроса соблюдения авторского права, ярославские защитники старины сомневаются в законности возведения пристройки на территории объекта культурного наследия. ИА REGNUM продолжит тему.