Санкт-Петербург, 20 ноября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Новейший малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22 800 («Каракурт») для ВМФ России будет спущен на воду 24 ноября на судостроительном предприятии «Пелла» в Санкт-Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Минобороны РФ МРК проекта 22 800

Как ожидается, в торжественной церемонии спуска на воду первого серийного МРК «Тайфун» примут участие представители Главного командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, а также руководители организаций и предприятий, задействованных в строительстве кораблей проекта 22 800.

Головной корабль этой серии — «Ураган» — сейчас находится на воде у достроечной набережной завода «Пелла». «Ураган» и «Тайфун» поочередно войдут в состав ВМФ после завершения достроечных работ и всех этапов испытаний.

МРК проекта 22 800 спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Корабли имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами.

Как отмечает заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, среди преимуществ новых кораблей — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.

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Корабли этого типа предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне на удалении от баз около 3000 миль. Это позволяет использовать их в составе разнородных и однородных группировок сил ВМФ на значительном удалении от постоянных пунктов дислокации.

Длина корабля — около 67 м, ширина — 11 метров. Вооружение: ракетный комплекс «Калибр-НК», артиллерийская установка калибра 76,2 мм, две артустановки калибра 30 мм, крупнокалиберный пулемёт «Корд».

Судостроительный завод «Пелла» занимает лидирующее положение на российском рынке буксиростроения, выпускает суда нового поколения, которые успешно эксплуатируют во всех крупных российских портах. Одновременно завод строит новейшие корабли для военного флота. Завод расположен в городе Отрадное Кировского района Ленобласти и является частью судостроительного кластера этого региона.