Москва, 20 ноября, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Муж сестры полковника полиции, бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко на заседании суда предположил, что найденные у его супруги 9 млрд рублей могут принадлежать ему. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщают РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Курьезный инцидент имел место сегодня в ходе допроса свидетелей по делу полковника Захарченко.

Судья спросил мужа Ирины Разгоновой (сестра полковника Захарченко) Владимира, могут ли 9 млрд рублей, найденные в квартире, записанной на сестру обвиняемого, принадлежать ему.

«Я не знаю, нужно у супруги спросить, скорее всего, да», — с серьезным видом ответил Владимир.

Государственный обвинитель в этот момент даже не скрывал своего смеха.

Свидетель, однако, продолжил с серьезным видом рассказывать о своей трудовой деятельности. По словам Владимира Разгонова, он хорошо зарабатывал до армии и после армии. В частности, владел четырьмя кинозалами на Украине, а в Ростовской области занимался ремонтом квартир под продажу. К слову, Ирина Разгонова была риелтором.

Когда судья задал уточняющий вопрос о том, сколько именно наличных хранилось у него дома, Владимир ответил:

«Я математикой не занимался, мое дело — деньги зарабатывать».

На вопрос судьи о том, когда именно его жена купила квартиру в элитной новостройке на юго-западе Москвы, в которой и были обнаружены 9 млрд рублей наличными, Разгонов ответить не смог.

«Мне это неинтересно, она сказала — (купила квартиру — ИА REGNUM ) сыну, он учился в Москве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полковник Захарченко был задержан в начале сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 7 млн рублей. Когда оперативники стали проводить обыски в квартирах Захарченко, они обнаружили девять миллиардов рублей. Захарченко не смог внятно объяснить происхождение столь крупной суммы.