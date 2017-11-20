Цюрих, Швейцария, 20 ноября, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Нарушений антидопинговых норм российскими футболистами, перечисленными в докладе «независимой комиссии» Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, представители Международной федерации футбола (ФИФА) не выявили, сообщает 20 ноября пресс-служба ФИФА.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговый скандал

При этом уточняется, что два случая нарушений антидопинговых норм из всех, упомятых в «докладе Макларена», ранее уже были выявлены российскими спортивными властями в женском футболе, и все виновные сразу же были наказаны.

Тем не менее представители ФИФА подчеркнули, что расследование не будет закрыто и продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, доклад «независимой комиссии» Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена до сих пор не подтвержден никакими доказательствами, однако содержащиеся в нем голословные обвинения России в организации «государственной системы применения допинга» продолжают использоваться для ограничения и запрещения участия российских спортсменов в международных соревнованиях.