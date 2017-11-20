Ярославль, 20 ноября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Член общественного движения за восстановление Петропавловского парка Павел Потапов просит от мэрии Ярославля дать подробную информацию по инвестиционному контракту на строительство гостиничного комплекса «Парк-отель «Петровский» с лечебно-реабилитационным комплексом и центром досуга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Елены Богдановой Петропавловский парк

Контракт, заключенный 28 апреля 2005 между мэрией и инвестором, согласно которому территория Петропавловского парка отдана в аренду на 49 лет ООО «Гилси», стал достоянием общественности не так давно и сразу вызвал массу вопросов.

Предметом контракта стала реализация инвестиционного проекта строительной гостиничного комплекса «Парк-отель «Петровский» с лечебно-реабилитационным комплексом и центром досуга на земельном участке площадью 32 гектаров Петропавловского парка с ориентировочным объемом инвестиций в 2,4 миллиарда рублей, что на тот момент равнялось 89 млн долларов США.

Инвестор брал обязательства за счет собственных или привлеченных средств провести полную реконструкцию и благоустройство парковой зоны, включая каскад прудов и дальнейшее их содержание (пункт 3.1 инвестиционного контракта).

Но интересны сроки реализации его этапов. Так, работы первого этапа, куда входят оформление документов, проработка согласований и утверждение предпроектной документации и проекта, получение разрешения на производство строительных работ, должны были занять не более 10 месяцев.

Второй этап — проведение полного объема строительных и пусконаладочных работ, приемка комиссией построенных объектов, передача их эксплуатирующим организациям города — рассчитан на срок не более 20 месяцев.

Ну, и третий этап — подписание сторонами акта о результатах реализации инвестиционного контракта, оформление имущественных прав сторон по контракту. Его срок — не более трех месяцев.

Таким образом, уже как минимум в 2009 году ярославцы должны были увидеть Петропавловский парк преображенным. Что происходит на его территории на самом деле — известно всем, и эта ситуация уже вызвала пристальное внимание со стороны губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Общественники направили в мэрию Ярославля запрос с просьбой предоставить информацию о наличии дополнительных соглашений к инвестиционному контракту, о проведении реконструкции и благоустройства парковой зоны, включая каскад прудов и информацию об их текущем содержании. Кроме того, от городских властей просят раскрыть данные об объемах выполненных работ и осуществленных инвестициях по инвестиционному контракту и о суммах платежей за аренду земельного участка, поступивших от ООО «Гилси» за период действия инвестиционного контракта.