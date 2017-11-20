Баку, 20 ноября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Отношения между Россией и США никак не влияют на решение проблемы нагорно-карабахского урегулирования. Об этом, сегодня, 20 ноября, заявил глава МИД России Сергей Лавров, который находится с рабочим визитом в Азербайджане.

mid.ru Сергей Лавров

В ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и слушателями Азербайджанской Дипломатической академии Лавров, отвечая на вопрос о том, как сильно влияют отношения между двумя этими странами на решение проблемы нагорно-карабахского урегулирования, принимая во внимание, что Россия и США являются членами Минской группы ОБСЕ, Лавров заявил:

«По большому счету, ответ короткий — никак не влияют. Нагорно-карабахское урегулирование с точки зрения стран-посредников уникально тем, что, несмотря на очень глубокие разногласия, которые сейчас накопились в наших отношениях (прежде всего, благодаря остервенелой русофобской политике Конгресса, Демократической и значительной части Республиканской партий, которые не могут смириться с тем, что легитимным образом к власти пришел несистемный президент), и на то, что многие сферы отношений находятся в глубоком тупике, сотрудничество по нагорно-карабахскому урегулированию не пострадало от происходящего в наших двусторонних делах.

Мы вместе с США и Францией занимаем общую позицию, которая хорошо известна. Периодически три страны-сопредседателя встречаются на уровне послов, министров, регулярно осуществляют поездки в регион (такие поездки состоялись пару месяцев назад, если не ошибаюсь). Буквально на днях прошли встречи трех сопредседателей с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве. Надеюсь, что результаты встречи, состоявшейся между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Сержем Саргсяном в прошлом месяце, которые оба президента оценили как позитивные, позволят преодолеть некоторый застой в наших общих усилиях и двигаться вперед с целью найти общеприемлемое решение. Вчера мы об этом говорили с Ильхамом Алиевым, который любезно принял меня в начале моего пребывания в Азербайджане».

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Ещё несколько заявлений относительно нагорно-карабахского конфликта Сергей Лавров сделал после переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

По словам главы российского МИД, продолжение карабахского конфликт не устраивает никого.

«Конфликт не устраивает никого. Необходимо искать решения, тем более, что многие направления, которые должны привести к результату, уже вырисовывались. Как участники «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ будем продолжать искать взаимоприемлемые мирные развязки с учетом тех наметок, которые появились в ходе состоявшейся буквально на днях в Москве встрече трех сопредседателей (российского, американского и французского) с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что вопрос расширения формата Минской группы ОБСЕ, занимающейся посреднической миссией по урегулированию карабахского конфликта, не обсуждается.

«Есть согласованный формат — три сопредседателя. Они не просто в вакууме существуют, они председательствуют совместно в Минской группе ОБСЕ, где все мало-мальски заинтересованные и могущие повлиять на этот процесс страны присутствуют», — заявил глава МИД РФ.

Пока материал готовился к публикации стало известно, что Сергей Лавров из Баку прибыл в Ереван, где уже посетил мемориал жертвам Геноцида армян. Планируется, что российский министр проведёт встречи с главой МИД и президентом Армении.