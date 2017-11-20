Киев, 20 ноября, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом выполнено на сегодняшний день только на 15%, заявил 20 ноября украинский президент Пётр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

При этом президент Украины не указал причин такого развития событий, но подчеркнул, что соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом продолжает являться «дорожной картой» всех реформ в стране.

Кроме того, сложившуюся ситуацию Пётр Порошенко считает перспективной для продолжения своей масштабной работы на президентском посту.

«Пока оно выполнено только на 15%. У нас впереди очень большая работа», — цитирует слова Петра Порошенко украинское агентство УНН.

Напомним, осуществляемый курс украинских властей на пересмотр всех существующих экономических связей в пользу стран Евросоюза уже привел к разрушению целых отраслей экономики и катастрофическому падению уровня жизни населения Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Венгрии заявили о пересмотре соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом после принятия нового украинского закона об образовании, ущемляющего интересы русских и национальных меньшинств.