Вашингтон, 20 ноября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Президент США Джон Кеннеди совместно с главами американских военных и разведывательных структур планировал крупномасштабную провокацию для начала ядерной войны с СССР, сообщает 20 ноября издание Daily Caller.

Джон Кеннеди

По информации издания, ссылающегося на данные из рассекреченных архивов, связанных с 35-м президентом США Джоном Кеннеди, советник по национальной безопасности Макджордж Банди, директор национальной разведки Джон Маккоун и председатель Объединённого комитета начальников штабов Лайман Лемницер вместе работали над планом организации повода для полномасштабной войны против СССР.

Таким поводом должна была стать воздушная атака на военный объект США или на базу НАТО советских боевых самолетов МиГ-17, МиГ-19 и Ил-14, закупленных через «третьи страны».

Напомним, аналогичным образом нацистская Германия в 1939 году создала повод для нападения на Польшу, когда переодетые в польскую военную форму германские военнослужащие напали на одну из радиостанций на территории Германии.