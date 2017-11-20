Киев, 20 ноября, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины в очередной раз посылает бессмысленный и беспомощный протест Российской Федерации в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на полуостров Крым. Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 20 ноября, пресс-службой украинского внешнеполитического ведомства.

Kremlin.ru Перед началом церемонии открытия памятника Александру III. Ялта, 18 ноября 2017 года

Напомним, президент России Владимир Путин 18 ноября побывал в Крыму, где принял участие в торжественной церемонии открытия памятника российскому императору Александру III в Ялте.

Каждый раз, когда в Крым приезжает кто-нибудь из представителей российской власти федерального уровня, Киев в бессильной злобе шлет официальный протест в Москву.

Дело в том, что пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота бандеровцы и их приспешники не смирились с потерей Крыма и продолжают считать его «украинской территорией».

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года жители Крыма не смирились с насильственным захватом власти и провели референдум о самоопределении. По результатам этого референдума два субъекта — Республика Крым и город Севастополь вышли из состава Украины и вернулись в состав Российской Федерации.

На Украине этот референдум не признают и требуют вернуть полуостров. Российская сторона неоднократно заявляла, что вопрос Крыма давно закрыт и Москва не будет его обсуждать с кем бы то ни было.