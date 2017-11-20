Санкт-Петербург, 20 ноября, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Санкт-Петербург ищет способы снизить субсидии концессионеру Западного скоростного диаметра (ЗСД) — платной автотрассы, построенной на принципе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Дарья Драй ИА REGNUM Мост на ЗСД

Напомним, согласно договору, частному партнеру (ООО «Магистраль Северной столицы») из бюджета города ежегодно возмещают «недополученную прибыль», если скоростной трассой пользуется недостаточное количество петербуржцев. Так, на эти цели в 2018 году было заложено более 4 млрд рублей.

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Однако губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко своей поправкой ко второму чтению сократил эту сумму на 1 млрд рублей.

Как пояснил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM глава комитета финансов Алексей Корабельников, поправка носит в большей степени технический характер и была необходима для балансировки бюджета. При этом, отметил чиновник, в Смольном понимают, что во второй половине следующего года, возможно, в осеннюю корректировку бюджета, ситуация может измениться.

«У нас будет четче понимание в отношении доходов, которые получает ЗСД от эксплуатации объекта. Этот год у нас немного не показательный, поскольку началась эксплуатация даже не с 1 января, были определенные решения приняты, с точки зрения формирования тарифов, которые подстраивались под загрузку объекта. В следующем году, после более функциональной и нормальной эксплуатации, мы будем видеть, какие доходы поступают, и очень рассчитываем на то, что эти доходы будут поступать в больших объемах, нежели было заложено в финансовой модели. Это даст нам возможность снижать субсидию частному партнеру», — сказал Корабельников.

Кроме того, сейчас правительство города рассматривает возможность предоставить частному партнеру какой-либо «бартер» вместо прямого субсидирования. Среди предложений могут оказаться дополнительные земельные участки около ЗСД, которые позволили бы бизнесу зарабатывать на создании там вспомогательной дорожной инфраструктуры — заправок, кафе, ресторанов.

«Можно многое придумать. Этот вопрос находится в проработке профильных комитетов», — сказал Корабельников.

Напомним, концессионер ЗСД рассчитывает, что оплата за проезд, а также субсидии из бюджета позволят окупить вложенные в строительство инвестиции до 2020 года и построить три новых съезда с ЗСД: в Белоострове, на Шуваловский проспект и в районе Шкиперского протока.

Западный скоростной диаметр — магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут.