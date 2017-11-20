Петербург попытается снизить субсидии концессионеру ЗСД
Санкт-Петербург, 20 ноября, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Санкт-Петербург ищет способы снизить субсидии концессионеру Западного скоростного диаметра (ЗСД) — платной автотрассы, построенной на принципе государственно-частного партнерства (ГЧП).
Напомним, согласно договору, частному партнеру (ООО «Магистраль Северной столицы») из бюджета города ежегодно возмещают «недополученную прибыль», если скоростной трассой пользуется недостаточное количество петербуржцев. Так, на эти цели в 2018 году было заложено более 4 млрд рублей.
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Однако губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко своей поправкой ко второму чтению сократил эту сумму на 1 млрд рублей.
Как пояснил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM глава комитета финансов Алексей Корабельников, поправка носит в большей степени технический характер и была необходима для балансировки бюджета. При этом, отметил чиновник, в Смольном понимают, что во второй половине следующего года, возможно, в осеннюю корректировку бюджета, ситуация может измениться.
«У нас будет четче понимание в отношении доходов, которые получает ЗСД от эксплуатации объекта. Этот год у нас немного не показательный, поскольку началась эксплуатация даже не с 1 января, были определенные решения приняты, с точки зрения формирования тарифов, которые подстраивались под загрузку объекта. В следующем году, после более функциональной и нормальной эксплуатации, мы будем видеть, какие доходы поступают, и очень рассчитываем на то, что эти доходы будут поступать в больших объемах, нежели было заложено в финансовой модели. Это даст нам возможность снижать субсидию частному партнеру», — сказал Корабельников.
Кроме того, сейчас правительство города рассматривает возможность предоставить частному партнеру какой-либо «бартер» вместо прямого субсидирования. Среди предложений могут оказаться дополнительные земельные участки около ЗСД, которые позволили бы бизнесу зарабатывать на создании там вспомогательной дорожной инфраструктуры — заправок, кафе, ресторанов.
«Можно многое придумать. Этот вопрос находится в проработке профильных комитетов», — сказал Корабельников.
Напомним, концессионер ЗСД рассчитывает, что оплата за проезд, а также субсидии из бюджета позволят окупить вложенные в строительство инвестиции до 2020 года и построить три новых съезда с ЗСД: в Белоострове, на Шуваловский проспект и в районе Шкиперского протока.
Западный скоростной диаметр — магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут.