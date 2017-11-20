Москва, 20 ноября, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с просьбой «не сбивать людей с толку» к творческой интеллигенции, которая в последние годы присвоила себе право «нести народу искушение и грех». Об этом сообщил предстоятель РПЦ в своей проповеди после литургии 20 ноября в храме Христа Спасителя в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

По его мнению, в настоящее время искусство, призванное культивировать человеческую личность и обогащать ее, становится «гирей, которая не дает человеку взлететь».

Патриарх Кирилл призвал творческую интеллигенцию «не раскачивать лодку человеческих страстей», чтобы не повторить в России революционные события столетней давности.

По его словам, всем людям, любящим Россию, нужно объединиться для противостояния различным вызовам.

«Сегодня время сплочения всех здоровых сил, и Церковь, и искусство, и культура, наши писатели, ученые, все те люди, которые любят Родину, должны быть сегодня вместе, — говорит патриарх Кирилл. — Мы входим в критический период развития человеческой цивилизации».

По его мнению, сейчас заметно приближение событий, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов.

«Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории», — отметил патриарх.

Патриарх Кирилл также напомнил, что приближение и удаление конца света зависит от нас самих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент РФ Владимир Путин поздравил предстоятеля Русской православной церкви с днем рождения. Глава государства подарил Патриарху всея Руси Кириллу картину «Успенский собор Кремля», которую написал художник Владимир Лаповок.

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