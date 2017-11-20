Ярославль, 20 ноября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В Ярославской области региональное УФАС приостановило два аукциона на 113, 8 млн и 102, 2 млн рублей на закупку жилья для детей-сирот. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Департамент земельных и имущественных отношений Ярославской области выложил на сайте госзакупок два лота на 113, 8 миллионов и 102, 2 миллиона рублей. На эти деньги планировали купить и построить квартиры для детей-сирот. Более крупный лот был предназначен для приобретения в собственность Ярославской области 75 квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на территории Ярославля. Второй аукцион — покупка готового жилья.

Но УФАС Ярославской области приостановило аукционы, поскольку на них поступила жалоба ООО «Ремподряд». Жалобщики считают, что правительство Ярославский области незаконно укрупнило лот, продавая строительство сразу 75 квартир. ООО «Ремподряд» полагает, что каждая квартира — это самостоятельный объект. Такое укрупнение лишает возможности участвовать в конкурсе организации, которые имеют меньше 75 квартир. К тому же в договоре сказано, что квартиры должны быть площадью от 33 квадратных метров и выше, в тоже время законы разрешают предоставлять жилье площадью от 28 до 42 метров. Кроме этого, ООО «Ремподряд» считает незаконными еще ряд положений договора.

УФАС рассмотрит жалобы ООО «Ремподряд» 21 ноября