Что заставило российского школьника каяться перед фашистами? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Метод устрашения: Литва и Швеция обсудили «угрозу от России»;
- Обойдёт ли стороной: будет ли найден выход из «коалиционного» тупика в Германии;
- «Липовая агрессия»: в МИД РФ прокомментировали заявления НАТО по учениям «Запад-2017»;
- Нож в спину: школьник с Ямала пожалел фашистов, пленённых советскими солдатами под Сталинградом;
- Все средства хороши: в Киеве изготовлен новый «рецепт» возвращения Крыма.