Москва, 20 ноября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Сырьевой рынок, не получив новых драйверов, корректирует позиции, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. 20 ноября баррель североморского сорта нефти Brent стоит $62,24 (-0,8%). «Бочка» техасской нефти WTI стоит $56,54 (-0,3%).

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«Статистика от Baker Hughes показала отсутствие изменений в аспекте численности нефтяных буровых установок и рост числа газовых на восемь штук», — напомнила эксперт.

По ее мнению, для рынка это лишний сигнал, демонстрирующий стагнацию сектора сланцевой добычи — отсюда и соответствующие реакции.

«Новостной поток понемногу очищается от того ажиотажа, который привнесла ранее Саудовская Аравия.

Перед заседанием ОПЕК в Вене 30 ноября еще будут слухи, домыслы и яркие комментарии по поводу продления или определенных интересов той или иной стороны в соглашении ОПЕК+», — пояснила Бодрова.

Саудиты как самый яркие лоббисты пролонгации готовы, по всей видимости, использовать все доступные механизмы для того, чтобы нервировать сырьевой рынок.

«К слову, российских официальных комментариев на этот счет давно не поступало, и это вынуждает инвесторов нервничать еще больше», — считает эксперт.

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