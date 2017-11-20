Ереван, 20 ноября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Одной из самых обсуждаемых тем понедельника в социальных сетях в Армении стала «аналитика» на российском телеканале «Звезда», где ведущая, политолог Вероника Крашенинникова, сравнив Армению с Украиной, заявила, что Армения намеревается вступить в Европейский союз. Кроме того, по словам ведущей, ассоциация с ЕС не единственное, что Армения делает как Украина.

Стоп-кадр программы «Прогнозы» с логотипом РПА

«В это сложно поверить, но Ереван тоже героизирует пособников фашизма. Так, в мае 2016 г. в Ереване был поставлен памятник Герегину Нжде. Это такой армянский Бандера», — заявила Крашенинникова.

«Нжде — герой для правящей Республиканской партии Армении с ее идеологией национал-консерватизма», — отметила ведущая, продемонстрировав логотип РПА и добавив, что ей он «напоминает символику Третьего рейха». Она выразила опасение, что представители правящих кругов Армении могут «повести Армению по пути Украины».

Спустя некоторое время с официальной страницы телеканала в YouTube запись сюжета про Армению была удалена.

«Звезда» — всероссийский государственный общественно-патриотический канал. Принадлежит медиагруппе «Звезда», которую курирует Министерство обороны Российской Федерации посредством ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации «Звезда».

Некоторые пользователи увидели в комментариях ведущей «руку Кремля», так как телеканал «Звезда» курирует Министерство обороны Российской Федерации, а Крашенинникова — член Высшего совета партии «Единая Россия».

Вопрос дошёл до парламента Армении, где сегодня, 20 ноября, во время брифинга репортаж телеканала попросили прокомментировать руководителя фракции РПА Ваграма Багдасаряна. Он заявил, что не видел сюжета, но отметил, что подписание документа с ЕС не новость, и что Армения выбрала политику «и — и».

«Я не знаком с этим материалом, но мы неоднократно обращались к этому вопросу, и нет нужды в том, чтобы я снова прокомментировал это. Мы не совершаем никакого секретного шага, и когда мы присоединялись к ЕАЭС, не было условия, что не должны сотрудничать с Евросоюзом. Мы держали общественность в курсе того, что выбрали политику «и — и» и должны продолжать сотрудничество со всеми странами, с которыми у нас есть точки соприкосновения», — отметил Ваграм Багдасарян.

Подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Евросоюзом планируется 24 ноября в Брюсселе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Нжде, идеи которого легли в основу идеологической платформы правящей Республиканской партии Армении, был торжественно открыт в центре Еревана 28 мая 2016 г., в день Первой Республики. В церемонии принимали участие многочисленные представители властной элиты страны во главе с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Армянский государственный и военный деятель и мыслитель, герой армянского национально-освободительного движения начала XX века, основатель идеологии и движения «Цегакрон», проповедовавших защиту национальной идентичности армянского народа, Гарегин Нжде, благодаря деятельности которого провалился турецко-большевистский план по насильственному присоединению к Азербайджану Зангезура по примеру Нагорного Карабаха и Нахиджевана, сотрудничал с нацистской Германией и в 1944 году, после вступления советских вооруженных сил в Болгарию, был арестован, а затем приговорен к 25 годам лишения свободы и скончался в заключении. 30 марта 1992 года Нжде был оправдан прокуратурой независимой Армении.

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Комментируя открытие памятника, официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 июня 2016 г. заявила, что России непонятно, почему в Ереване установлен памятник Гарегину Нжде.

Для нас непонятно, почему установлен указанный памятник, ведь мы все знаем о бессмертном подвиге армянского народа времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны», — отметила представитель МИД России.

«Конечно, для нас основным индикатором официальной позиции Еревана по вопросу о сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне является отношение к празднику 9 мая — дню общей для нас всех Победы. Армения также входит в число соавторов традиционной резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Кроме того, при принятии данной резолюции на 70-й сессии Генассамблеи именно делегация Армении озвучила совместное заявление государств — членов ОДКБ в поддержку данной важной инициативы.

Мы исходим из того, что именно это и есть официальная позиция Еревана и армянского народа.

Как и прежде, без привязки к какой-либо политической конъюнктуре, мы будем регулярно давать свою оценку вещам, несовместимым с памятью героев Великой Отечественной войны. Есть вещи, которые должны оставаться незыблемыми, — это наше базовое отношение», — подчеркнула Захарова.

На заявление МИД России отреагировали в Ереване. Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов заявил, что сравнение национального героя Армении Гарегина Нжде с нацистами является неблагодарным для истории делом.

«Нжде является национальным героем армянского народа так же, как и Александр Невский и генералиссимус Суворов являются национальными героями братского российского народа», — сказал Шармазанов, участвовавший 10 июня 2016 г. в торжественном приеме в Доме правительства в Ереване, посвященном дню России.

По его словам, Нжде никогда не боролся вместе с фашистами и нацистами против кого-либо. «Он боролся за свободу армянского народа, армянскую государственность, в первую очередь во имя благого будущего нашего народа. Проводить параллель между Нжде и нацистами — это неблагодарное для истории дело. Это я говорю как историк», — подчеркнул вице-спикер НС Армении.

Шармазанов отметил, что Нжде никогда не был настроен антироссийски, более того, в годы Первой мировой войны воевал в составе регулярной российской армии против Турции, командуя добровольческими армянскими частями, и удостоился высоких почестей со стороны Российской империи.

«Еще один очень важный факт: 23 августа 1939 года Молотов подписал пакт с Риббентропом — министром иностранных дел фашистской Германии, но никто не обвиняет Молотова и СССР в союзе с гитлеровской Германией. Все понимают, что это было сделано в интересах народов Советского Союза, чтобы пресечь возможное фашистское нападение», — отметил вице-спикер, добавив, что точно по той же логике Нжде взаимодействовал с немцами, чтобы пресечь нападение на Армению со стороны союзника Германии — Турции.

Ни один солдат Нжде не воевал в годы Второй мировой войны против Советского Союза», — подчеркнул Шармазанов.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян также прокомментировал реакцию на установку памятника Гарегину Нжде в Ереване.

«Общеизвестно, что в Армении имя Нжде носят площади, улицы, станция метро и ему установлены памятники за его героическую борьбу с турецкими захватчиками, за то, что во времена первой Армянской Республики он защитил ее население от погромов со стороны вооруженных формирований впервые появившегося тогда на карте мира государства Азербайджан, организовал оборону территорий Армении, в том числе Зангезура», — на своей странице в Facebook написал Тигран Балаян.

«И, конечно, нет ничего непонятного в том, почему открытие нового памятника генералу Нжде вызвало в Азербайджане очередную бурю заказных публикаций, являющихся прямым следствием неоднократно озвучиваемых главой Азербайджана претензий на территории Республики Армения, — отметил споуксмен МИД Армении и подчеркнул: — Безнравственны и бесплодны потуги Баку бросить тень на неоценимый вклад армянского народа в дело разгрома фашизма».